DUSU Elections 2025: Candidates are luring students with movies and adventure park tours DUSU चुनाव 2025: उम्मीदवार छात्रों को फिल्म दिखाने, एडवेंचर पार्क घुमाने का दे रहे लालच, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDUSU Elections 2025: Candidates are luring students with movies and adventure park tours

DUSU चुनाव 2025: उम्मीदवार छात्रों को फिल्म दिखाने, एडवेंचर पार्क घुमाने का दे रहे लालच

प्रशासन द्वारा जारी किए गए परामर्श नोटिस में कहा गया है कि कुछ उम्मीदवार परिसर के बाहर फिल्म देखने, एडवेंचर पार्क घूमने और अन्य एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के जरिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 09:16 PM
share Share
Follow Us on
DUSU चुनाव 2025: उम्मीदवार छात्रों को फिल्म दिखाने, एडवेंचर पार्क घुमाने का दे रहे लालच

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को एक तत्काल परामर्श जारी किया है। इसमें डूसू चुनाव में भाग ले रहे कुछ उम्मीदवारों द्वारा छात्रों को लुभाने की कोशिश न करने के लिए आगाह किया गया है। जारी किए गए परामर्श नोटिस में कहा गया है कि कुछ उम्मीदवार परिसर के बाहर फिल्म देखने, एडवेंचर पार्क घूमने और अन्य एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के जरिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्राचार्यों को लिखे एक पत्र में, प्रॉक्टर कार्यालय ने कहा, हमारी जानकारी में आया है कि कुछ उम्मीदवार छात्रों को कॉलेज परिसर के बाहर फिल्में देखने, एडवेंचर पार्क घूमने और अन्य गतिविधियों जैसे आकर्षणों की पेशकश करके लुभाने का प्रयास कर रहे हैं।यह भी पाया गया है कि इसके लिए कॉलेज के गेट के बाहर बसें खड़ी की जा रही हैं और छात्रों, विशेष रूप से छात्राओं को इन गाड़ियों के जरिए ले जाया जा रहा है।

परामर्श नोटिस में संस्थानों को कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है कि आपके कॉलेज में या उसके आसपास ऐसी कोई गतिविधि न हो। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसी किसी भी घटना की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित कॉलेज प्रशासन की होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से जवाबदेह होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव 18 सितंबर को होने हैं, जिसके परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएँगे। जानिए डूसू-2025 चुनाव में बड़े दलों से कौन-कौन उम्मीदवार मैदान में हाथ आजमा रहे हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने एक्स हैंडल पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करते हुए लिखा- हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र की आवाज को मजबूत करने के लिए समर्पण, विकास और छात्र कल्याण की दृष्टि से प्रतिबद्ध हैं। प्रेसीडेंट कैंडिडेट- आर्यन मनन, वाइस प्रेसीडेंट- गोविंद तंवर, सेक्रेटरी- कुनाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी- दीपिका झा।

ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन(AISA) और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने इस बार डूसू चुनाव को एक साथ लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए लिखा- उन्हें सपोर्ट करें। आइसा ने प्रेसीडेंट कैंडिडेट के तौर पर- अंजली, वाइस प्रेसीडेंट के लिए- सोहन, सेक्रेटरी के लिए- अभिनंदना और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए- अभिषेक के नाम की घोषणा की है।

नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया(NSUI) ने भी डूसू चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनएसयूआई ने प्रेसीडेंट कैंडिडेट के तौर पर- जोसलिन नंदिता चौधरी, वाइस प्रेसीडेंट के लिए- राहुल झांसला, सेक्रेटरी के लिए- कबीर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए- लवकुश बढाना के नाम की घोषणा की है।

इमेज- एआई से बनाई गई है।