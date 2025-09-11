DUSU चुनाव 2025: AISA-SFI, ABVP और NSUI ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, देखें लिस्ट
DUSU Elections 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) 2025 के चुनाव 18 सितंबर को होने हैं। बुधवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक चार पदों के लिए पहुंचे नामांकन में 73 वैध मिले हैं। इसके साथ ही AISA-SFI, NSUI और ABVP ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने एक्स हैंडल पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करते हुए लिखा- हम दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र की आवाज को मजबूत करने के लिए समर्पण, विकास और छात्र कल्याण की दृष्टि से प्रतिबद्ध हैं। प्रेसीडेंट कैंडिडेट- आर्यन मनन, वाइस प्रेसीडेंट- गोविंद तंवर, सेक्रेटरी- कुनाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी- दीपिका झा।
ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन(AISA) और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने इस बार डूसू चुनाव को एक साथ लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए लिखा- उन्हें सपोर्ट करें। आइसा ने प्रेसीडेंट कैंडिडेट के तौर पर- अंजली, वाइस प्रेसीडेंट के लिए- सोहन, सेक्रेटरी के लिए- अभिनंदना और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए- अभिषेक के नाम की घोषणा की है।
नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया(NSUI) ने भी डूसू चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनएसयूआई ने प्रेसीडेंट कैंडिडेट के तौर पर- जोसलिन नंदिता चौधरी, वाइस प्रेसीडेंट के लिए- राहुल झांसला, सेक्रेटरी के लिए- कबीर और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए- लवकुश बढाना के नाम की घोषणा की है।