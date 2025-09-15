डूसू चुनाव : 12 कैंडिडेट नियमों के उल्लंघन पर घिरे, दिल्ली हाईकोर्ट में नामांकन को चुनौती

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू चुनाव) एक बार फिर सुर्खियों में है। छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन करने वाले 12 उम्मीदवारों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर उनका नामांकन रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया है।

इसके साथ ही इन उम्मीदवारों द्वारा नियम उल्लंघन की तस्वीरें भी कोर्ट में पेश की गई हैं। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इन तस्वीरों को देखने के बाद टिप्पणी की है कि लोकतंत्र के उत्सव को धनशोधन के मंच में बदला जा रहा है। बेंच के समक्ष पेश तस्वीरों में इन 12 उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न तरीकों से लिंगदोह कमेटी की गाइडलाइंस के उल्लंघन का खुलासा होता है।

बेंच ने इस मामले में डीयू प्रशासन व पुलिस की कार्यवाही को नाकाफी बताते हुए डीयू प्रशासन को एक हलफनामा दाखिल करके बताने को कहा है कि चुनावों को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

आवेदन पर सुनवाई 15 को : चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों खिलाफ आवेदन पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर (सोमवार) की तारीख तय की है। बेंच ने दिल्ली पुलिस को भी सख्ती बरतने को कहा है।

सड़क पर लगी लग्जरी कारों की कतार बेंच के समक्ष पेश तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उम्मीदवार लग्जरी कारों का काफिला लेकर सड़क पर उतरे। इतना ही नहीं ट्रैक्टर पर बैठकर उम्मीदवार नामांकन कार्यालय पहुंचे। संबंधित सड़कों पर लग्जरी कारों की कतार लग गई। रास्ते जाम हो गए थे। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि एक तरफ कुछ छात्र नामांकन करने के समय एक लाख का बॉड भरने की शर्त के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। उनका कहना था कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत भी दी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नामांकन के समय धनबल का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने बाहुबल-धनबल को बनाया मुद्दा वकील प्रशांत मनचंदा ने छात्रसंघ चुनाव में दिल्ली को विरूपित करने एवं सड़कें जाम करने को लेकर 24 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गत वर्ष इस याचिका को बेंच ने गंभीरता से लेते हुए चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद उम्मीदवारों ने खुद अपने बैनर-पोस्टर हटाए थे और कोर्ट में माफी मांगी थी, लेकिन इस बार फिर छात्रों द्वारा नामांकन के समय दिल्ली की सड़कों को अवरुद्ध करने पर वकील मनचंदा ने बेंच के समक्ष अतिरिक्त आपत्तियां पेश कीं हैं।

ये उम्मीदवार हैं कठघरे में 1. आर्यन मान (एबीवीपी के अध्यक्ष उम्मीदवार)

2. गोविंद तंवर (एबीवीपी के उपाध्यक्ष उम्मीदवार)

3. जोश्लीन नंदिता चौधरी (एनएसयूआई की अध्यक्ष उम्मीदवार)

4. राहुल झांसला (एनएसयूआई की सचिव उम्मीदवार)

5. कबीर गिरसा (एनएसयूआई के संयुक्त सचिव उम्मीदवार)

6. नितिन तंवर

7. दिव्यांशु सिंह यादव

8. रोहित डेढ़ा

9. यश डबास

10. उनमांसी लाम्बा

11. भूमिका चौहान