DUSU Election Result 2025 LIVE : डूसू इलेक्शन रिजल्ट के पहले राउंड में ABVP को बढ़त, आर्यन मान को 1696 वोट

DUSU Election Result 2025 LIVE : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (डूसू चुनाव 2025) के आज नतीजे आने वाले हैं। चुनाव के नतीजे दोपहर तक आने की उम्मीद है। गुरुवार को बेहद कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुए डूसू चुनाव में इस बार 39.36 प्रतिशत मतदान हुआ।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अभिनव उपाध्यायFri, 19 Sep 2025 10:06 AM
DUSU Election Result 2025 LIVE : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव (डूसू चुनाव 2025) के आज नतीजे आने वाले हैं। चुनाव के नतीजे दोपहर तक आने की उम्मीद है। डूसू चुनाव की मतगणना से पहले नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को बेहद कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुए डूसू चुनाव में इस बार 39.36 प्रतिशत मतदान हुआ। रामानुजन में 63 फीसदी तो मिरांडा हाउस में 60 फीसदी विद्यार्थियों ने मतदान में हिस्सा लिया। मिरांडा हाउस, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, रामानुजन सहित अन्य कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने मतदान किया। वहीं, कुछ कॉलेजों में मतदान के दौरान दो गुटों में आपसी झड़प और ईवीएम खराब होने की बात भी सामने आईं।

डीयू में पहली बार ऐसा हुआ कि कैंपस और कॉलेजों की दीवारों पर किसी तरह का पोस्टर या बैनर दिखाई नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षाबलों ने पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया था। कैंपस लॉ सेंटर में मतदान के लिए पहली बैरिकेडिंग पर छात्रों का आईकार्ड चेक किया जा रहा था और बाद में दूसरी बैरिकेडिंग पर फिर से जांच हो रही थी। इसके बाद मतदान परिसर में छात्रों को जाने दिया जा रहा था।

LIVE UPDATES :-

10:05 AM : DUSU Election Result 2025 Live : डूसू चुनाव में पहले राउंड में एबीवीपी की बढ़त। आर्यन मान को 1696 वोट, जबकि एनएसयूआई की जोशलीन नंदिता चौधरी को 714 मत मिले।

9:55 AM : DUSU Election Result 2025 Live : डूसू चुनाव के लिए डीयू के मल्टीपर्पज हॉल के बेसमेंट में मतगणना शुरू हो गई है। कुछ देर में रुझान सामने आने लगेंगे।

9:50 AM : DUSU Election Result 2025 Live : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव की मतगणना से पहले नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।