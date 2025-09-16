डूसू चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा, NSUI और ABVP कार्यकर्ताओं में झड़प- VIDEO

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को किरोड़ीमल कॉलेज में दो छात्र समूह NSUI और ABVP के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ही छात्र समूहों के बीच झड़प हो गई जिससे पुलिस को दखल देना पड़ा।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को किरोड़ीमल कॉलेज में छात्र समूहों NSUI और ABVP के बीच झड़प हो गई। यह घटना उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के आने से कुछ देर पहले हुई। अजय राय एनएसयूआई उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे थे। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने साफ कर दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में किसी तरह का राजनीतिक दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, डूसू चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को किरोड़ीमल कॉलेज (केएमसी) में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के सदस्यों के बीच झड़प हो गई। यह घटना कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय के दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचने से कुछ देर पहले हुई। अजय राय एनएसयूआई प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचने वाले थे।

एनएसयूआई ने एक बयान में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा एबीवीपी के सदस्यों ने कार्यक्रम को बाधित करने के लिए पूर्वांचल छात्र समर्थकों पर हमला किया। एनएसयूआई के इन आरोपों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं अजय राय ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी एकजुटता का भरोसा दिया।