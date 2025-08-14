DUSU election 2025 schedule released, voting will be held on 18 September what new terms and conditions this time DUSU Election : डूसू चुनाव का कैलेंडर जारी, कब होगी वोटिंग; जान लें इस बार क्या नियम व शर्तें, Ncr Hindi News - Hindustan
DUSU Election : डूसू चुनाव का कैलेंडर जारी, कब होगी वोटिंग; जान लें इस बार क्या नियम व शर्तें

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) और केंद्रीय परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि बुधवार, 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:30 AM
नामांकन के साथ 500 रुपये का मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट), शपथपत्र और एक लाख रुपये का बॉन्ड जमा कराना अनिवार्य होगा।

चुनाव अधिकारी के अनुसार, 10 सितंबर को ही नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 3:15 बजे से नामित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन होगा। उसी दिन शाम 6 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अभ्यर्थियों को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक है, जबकि फाइनल लिस्ट का प्रकाशन उसी दिन शाम 5 बजे किया जाएगा।

चुनाव अधिकारी के अनुसार, 10 सितंबर को ही नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 3:15 बजे से नामित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन होगा। उसी दिन शाम 6 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अभ्यर्थियों को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक है, जबकि फाइनल लिस्ट का प्रकाशन उसी दिन शाम 5 बजे किया जाएगा।

वोटिंग गुरुवार, 18 सितंबर को होगी। मॉर्निंग क्लासेस के लिए वोटिंग सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और ईवनिंग क्लासेस के लिए दोपहर 3 से शाम 7:30 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती शुक्रवार, 19 सितंबर को होगी। डूसू के लिए नामांकन पत्र विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय, सम्मेलनी केंद्र (प्रवेश द्वार संख्या-4, वनस्पति विज्ञान विभाग के सामने) में जमा होंगे। वहीं, केंद्रीय परिषद के लिए नामांकन संबंधित महाविद्यालय या विभाग में जमा करना होगा। सभी नामांकन पत्र दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। डीयू ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में आचार संहिता, सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के आदेश, दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 तथा एनजीटी के आदेश लागू रहेंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किए हैं सख्त निर्देश

डूसू चुनाव को लेकर डीयू ने सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत नामांकन करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को एक लाख रुपये का बंधपत्र भरना होगा। साथ ही सफाई को लेकर शपथपत्र भी देना होगा। नियमों के उल्लंघन पर राशि जब्त कर ली जाएगी।

‘जिन उम्मीदवारों के ज्यादा पोस्टर लगें, उन्हें न दें वोट’

डीयू द्वारा एनएसएस स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेटों के लिए स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसे डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छात्र निर्णय लें कि डूसू चुनाव में हम उस उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे जिसके ज्यादा प्रिंटेड पोस्टर लगे होंगे।

एक लाख के बॉन्ड पर छात्र संगठनों ने सवाल उठाए

डूसू चुनाव की तिथि घोषित किए जाने के बाद छात्र संगठनों ने उम्मीदवारों को एक लाख का बॉन्ड भरने के नियम का विरोध किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के एक लाख रुपये बॉन्ड भरने के प्रावधान को तत्काल वापस लेने के संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा। एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी तुगलकी फरमान के खिलाफ हमने ज्ञापन सौंपा और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

दिल्ली विश्वविद्यालय देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जहां हर वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरवाना न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि चुनाव को केवल अमीर वर्ग के छात्रों तक सीमित करने का एक कुत्सित प्रयास है। हम इसका विरोध शुरुआत से ही कर कर रहे हैं। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हम व्यापक आंदोलन कर इसे वापस कराकर ही मानेंगे।

उधर, एनएसयूआई ने एनएसयूआई ने भी एक लाख के बांड पर विरोध दर्ज कराया है। एनएसयूआई ने बयान जारी कर कहा है कि इन चुनावों में एक मजबूत एजेंडे के साथ संगठन हिस्सा लेगा।

एनएसयूआई ने कहा, हमारे मुद्दों में कैंपस की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाना, आधुनिक कक्षाएं, 24×7 पुस्तकालय, सुरक्षित और किफायती छात्रावास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल सुविधाएं तथा पूरे विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना शामिल है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए।