दिल्ली की सड़कों पर 'ट्रैफिक इमरजेंसी', घंटों जाम में फंसे रहे लोग, पुलिस भी गायब!

दशहरा और दुर्गा पूजा के कारण बुधवार को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफ़िक इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई, जिसमें ओखला-नोएडा लिंक रोड, साउथ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के प्रमुख मार्ग घंटों जाम में फंसे रहे और सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रैफ़िक पुलिस की गैरमौजूदगी को लेकर सख्त नाराजगी जताई।

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बुधवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। दशहरा और दुर्गा पूजा के उत्सवी उमंग ने सड़कों पर ऐसा जाम लगाया कि घंटों लोग गाड़ियों में फंसे रहे। दिल्लीवासियों ने इसे 'ट्रैफिक इमरजेंसी' का नाम दिया, लेकिन हैरानी की बात ये है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जिसका काम है सड़कों को सुचारू रखना, इस हंगामे में कहीं नजर नहीं आई।

सड़कों पर हाहाकार, जाम ने तोड़ा सब्र का बांध सुबह से लेकर देर शाम तक, दिल्ली की प्रमुख सड़कें ओखला-नोएडा लिंक रोड, NH48 की ओर धौला कुआं, आउटर रिंग रोड, रिंग रोड, सावित्री फ्लाईओवर, चिराग दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, नेहरू प्लेस, मूलचंद, हौज खास, खानपुर, अश्रम अंडरपास, मुकरबा चौक, आजादपुर मंडी राउंडअबाउट और पूर्वी दिल्ली के कई इलाके जाम की चपेट में रहे। एक सीनियर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'त्योहारों का सीजन है, लोग छुट्टियों पर हैं, इसलिए सड़कों पर भीड़ बढ़ गई।' लेकिन सवाल यह कि पुलिस कहां थी?

यात्रियों का गुस्सा, सोशल मीडिया पर उबाल यात्रियों का गुस्सा सड़कों से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गया। सैकड़ों लोगों ने एक्स पर अपनी भड़ास निकाली, ट्रैफिक पुलिस की गैरमौजूदगी की शिकायत की और बताया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के नंबर पर सिर्फ ऑटोमेटेड जवाब मिल रहा था। खानपुर से साउथ एक्सटेंशन जाने वाली प्रियंका माथुर ने बताया, 'मुझे ऑफिस पहुंचने में ढाई घंटे लगे। त्योहार का समय है, लेकिन क्या पुलिस को ट्रैफिक संभालने के लिए नहीं होना चाहिए? सड़कों पर गाड़ियां अवैध रूप से पार्क हैं, फेरीवाले बाजार सजा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं।' प्रियंका को इस छोटी सी दूरी के लिए ऑटो में 523 रुपये चुकाने पड़े।

नितिन गर्ग नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, 'पूरा साउथ दिल्ली मूलचंद, हौज खास, चिराग दिल्ली, खानपुर, नेहरू प्लेस, साउथ एक्स, अश्रम अंडरपास, बारापुला फ्लाईओवर सब जाम में फंसा है। ये ट्रैफिक इमरजेंसी है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं।'

व्यापारियों का दर्द, ग्राहक भी परेशान दिल्ली के बाजारों में भी हाल बेहाल था। सरोजिनी नगर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा, 'दोपहर से ही इलाका जाम की चपेट में है। ट्रैफिक पुलिस कहीं दिखी ही नहीं। कुछ ग्राहकों ने तो दुकानें बंद न करने की गुजारिश की, क्योंकि वे जाम में फंसे थे। राज नगर और सफदरजंग एन्क्लेव को जोड़ने वाला सिग्नल भी खराब था।' जीके-2 मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख विक्रम भसीन ने चिंता जताते हुए कहा, 'ट्रैफिक इतना बुरा है कि जीके-2 में घुसना-निकालना मुश्किल हो गया। अगर कोई मरीज इस जाम में फंस जाए, तो हालत इतनी खराब है कि रास्ते में ही दम तोड़ दे।' लाजपत नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अश्विनी मारवाह ने बताया, 'वीर सावरकर मार्ग पूरी तरह ठप था। 500 मीटर की दूरी तय करने में 40-45 मिनट लग रहे थे।'

पुलिस की कमी, त्योहारों का बोझ यूनाइटेड रेजिडेंट्स जॉइंट एक्शन (URJA) के प्रमुख अतुल गोयल, जो 2,500 से ज्यादा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का नेतृत्व करते हैं, ने कहा, 'पुलिस बल में कर्मचारियों की कमी साफ दिखती है। त्योहारों के दौरान पुलिस रामलीला मेलों की भीड़ संभालने में व्यस्त हो जाती है, जो दिवाली तक चलते हैं। प्रशासन को इस कमी को गंभीरता से लेना होगा।'