दिल्लीवाले ध्यान दें! आज इन रास्तों से बचकर निकलें, ट्रैफिर रहेगा डायवर्ट; पढ़िए अपडेट

दशहरा पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए शाम 3 से रात 12 बजे तक कई मार्गों पर आवाजाही रोकी है और जाम से बचने के लिए लोगों को एमजी रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की सलाह दी गई है।

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने दशहरा पर भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। आज जाम से बचने के लिए आप ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

शाम 3 से लेकर रात 12 बजे तक आवाजाही पर रोक: ट्रैफिक पुलिस ने शाम 3 से लेकर रात 12 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। खासतौर पर उन इलाकों में जहां दशहरा मेला, रामलीला और पुतला दहन का आयोजन हो रहा है।

यहां पार्किंग की व्यवस्था जिन लोगों के पास खास पार्किंग पास नहीं हैं, वे अपनी गाड़ी माधव दास पार्क (एएसआई पार्किंग 2ए), तिकोना पार्क (नंबर 3), सुनहरी मस्जिद (टी-5), परेड ग्राउंड, दंगल मैदान, ओमैक्स मॉल और चर्च मिशन रोड सहित इन तय जगहों पर पार्क कर सकते हैं।

दक्षिणी दिल्ली : पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक परेशानी सबसे अधिक परेशानी आउटर रिंग रोड पर (पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेबी टिटो मार्ग, इंदर मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मेन रोड पर रहने वाली है। इसलिए कई स्थान से गाड़ियों को डायवर्ट, तो कई स्थानों पर वाहनों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सीआर पार्क व ग्रेटर कैलाश-2 की इंटरनल सड़कों पर आम ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा। जबकि आउटर रिंग रोड के कई फ्लाईओवर पंचशील, आईआईटी और नेहरू प्लेस के नीचे से ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। यह नियम सिर्फ छोटी गाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि हल्के व भारी वाहनों पर भी लागू होगा।

वैकल्पिक मार्ग: एमजी रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड का इस्तेमाल करें।

उत्तरी दिल्ली: लालकिले के आसपास संभलकर जाएं उत्तरी दिल्ली में खासतौर से लालकिले के आसपास की सड़कों पर शाम से रात 12 बजे तक व्यावसायिक गाड़ियां और डीटीसी बसें दिल्ली गेट चौक, दरियागंज और छत्ता रेल चौक से डायवर्ट की जाएंगी। नेताजी सुभाष मार्ग (दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक) और निषाद राज मार्ग पर भी ट्रैफिक रोका जाएगा। जरूरत पड़ने पर निजी वाहनों को भी छत्ता रेल चौक, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, शांति वन चौक और जीपीओ चौक (लोहटियन रोड) से डायवर्ट किया जा सकता है।