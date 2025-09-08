DUSIB demolishes 12 illegal shops at Ghazipur dairy farm temple premises गाजीपुर डेयरी फार्म में 12 दुकानें ध्वस्त, DUSIB का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDUSIB demolishes 12 illegal shops at Ghazipur dairy farm temple premises

गाजीपुर डेयरी फार्म में 12 दुकानें ध्वस्त, DUSIB का अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने सोमवार को गाजीपुर डेयरी फार्म स्थित मंदिर परिसर में अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाया। इसके तहत 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इन्हें पहले ही नोटिस के जरिए अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी।

Subodh Kumar Mishra भाषा, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 06:37 PM
बोर्ड ने तीन सितंबर को दुकानदारों को नोटिस जारी कर पांच दिन के भीतर जगह खाली करने को कहा था। अधिशासी अभियंता द्वारा जारी नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर तय समय सीमा के भीतर दुकानें नहीं हटाई गईं तो विभाग कार्रवाई करेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि डेयरी फार्म की जगह मूल रूप से एक मंदिर और एक मस्जिद के लिए आवंटित की गई थी लेकिन उस जगह पर अवैध रूप से दुकानें बना दी गईं। इन दुकानों में पशु चारा, निर्माण सामग्री और चिकित्सा सामग्री बेचने वाली दुकानें शामिल थीं।

अधिकारी ने कहा कि यह क्षेत्र धार्मिक संरचनाओं के लिए था, न कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए। अनधिकृत निर्माणों के बारे में शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी को भी कानून-व्यवस्था को बाधित करने का मौका नहीं दिया गया।