दिल्ली के हर मकान और जमीन का डूपिक कार्ड बनेगा, नया एक्ट तैयार कर रही सरकार; क्या फायदे
दिल्ली सरकार राजधानी में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद खत्म करने की दिशा में कदम उठा रही है। सभी मकानों, फ्लैटों एवं भूमि के डूपिक कार्ड बनाए जाएंगे। इस कार्ड में मौजूद क्यूआर कोड में उस मकान से संबंधित सभी जानकारी होगी। इसके लिए सरकार नया एक्ट बनाने की तैयारी कर रही है।
राजधानी दिल्ली में सभी मकानों, फ्लैटों एवं भूमि के डूपिक (दिल्ली अर्बन प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कार्ड) बनाने के लिए दिल्ली सरकार नया एक्ट तैयार कर रही है। इस एक्ट के तहत प्रत्येक मकान मालिक को आधार कार्ड की तरह डूपिक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में मौजूद क्यूआर कोड में उस मकान से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग के माध्यम से इन संपत्तियों से संबंधित सीमित जानकारी डीडीए, नगर निगम, एनडीएमसी, बिजली कंपनी, जल बोर्ड, बैंक और अदालत तक को मिलेगी। इससे दिल्ली में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद लगभग खत्म हो जाएंगे।
दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि राजधानी में लाखों संपत्ति हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ी संख्या के बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था चाहती है कि प्रत्येक भूमि एवं मकान का पंजीकरण होते ही उसकी जानकारी सरकार एवं संबंधित विभागों के पास चली जाए। इसके लिए दिल्ली सरकार नया एक्ट लेकर आ रही है।
इसके तहत दिल्ली की प्रत्येक भूमि, मकान एवं फ्लैट का डूपिक कार्ड बनाया जाएगा। यह आधार कार्ड के समान होगा और इसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियां शामिल होंगी। क्यूआर कोड से पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। इसमें बिजली, पानी, हाउस टैक्स आदि के बिल किसके नाम पर है।
भूमि उपयोग बदलते ही मिलेगी सूचना
नए एक्ट के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी का भूमि उपयोग डीडीए द्वारा बदला जाएगा तो इसकी सूचना भी तुरंत राजस्व विभाग को मिल जाएगी। राजस्व विभाग इसे संबंधित विभागों जैसे बिजली, पानी, निगम आदि को भेजेगा ताकि वह भूमि उपयोग बदलने के अनुसार टैक्स एवं बिल उस प्रॉपर्टी से वसूल कर सकें।
बिजली-पानी के बिलों पर नाम हो जाएगा अपडेट
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डूपिक कार्ड बनने के बाद लोगों को अपनी संपत्ति का पंजीकरण के बाद बिजली, पानी, हाउस टैक्स आदि में नाम बदलवाने के लिए चक्कर नहीं काटना होगा। प्रॉपर्टी का पंजीकरण होते ही राजस्व विभाग के पास यह जानकारी आ जाएगी कि उसका नया मालिक कौन है। इसकी जानकारी निगम, डीडीए को ऑनलाइन भेज दी जाएगी।
तीन साल तक पूरी दिल्ली में सर्वे होगा
कार्ड तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार एक्ट तैयार करने के बाद लगभग 36 महीने तक पूरी दिल्ली में प्रॉपर्टी का सर्वे करेगी। हर मकान का डूपिक कार्ड जारी होगा। वहीं, अगर प्रॉपर्टी कई मंजिल की है तो उसके लिए मकान नंबर के साथ प्रत्येक फ्लोर के लिए ए,बी,सी आदि इस्तेमाल किए जाएंगे।
रिपोर्टः अमित झा
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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