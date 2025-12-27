Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDue to the negligence of the doctor woman will never be able to become a mother
डॉक्टर की लापरवाही, महिला कभी नहीं बन सकेगी मां; प्रेग्नेंसी किट लेकर पहुंची थी नर्सिंग होम

डॉक्टर की लापरवाही, महिला कभी नहीं बन सकेगी मां; प्रेग्नेंसी किट लेकर पहुंची थी नर्सिंग होम

संक्षेप:

आयोग ने माना कि महिला को काफी नुकसान पहुंचा और मां बनने की ख्वाहिश से वंचित होना पड़ा। आयोग ने ये भी कहा कि महिला को जिंदगीभर का दर्द मिला है और 20 लाख रुपये इसकी कभी भरपाई नहीं कर सकेंगे।

Dec 27, 2025 11:22 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता आयोग ने लापरवाही से इलाज के लिए दरियागंज स्थित एक नर्सिंग होम को 40 वर्षीय महिला को 20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। आयोग ने पाया कि नर्सिंग होम की एक डॉक्टर ने बिना सोच समझे और जटिलताओं का पता लगाए बिना महिला को अंधाधुंध दवाएं लिखीं जिससे वे अब गर्भधारण करने में अमसर्थ हैं। दरअसल महिला एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का सामना कर रही थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक डॉक्टर की लापरवाही के कारण गर्भधारण के लिए महत्वपूर्ण अंग फैलोपियन ट्यूब को भी बुरी तरह क्षति पहुंची। महिला का नाम समरीन है। समरीन ने नर्सिंग होम की डॉक्टर कुलजीत कौर गिल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

जिला उपभोक्ता आयोग ने 18 दिसंबर के अपने आदेश में पूरे मामले को ‘हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी में अस्वीकार्य लापरवाही’ करार दिया। दरअसल महिला पहले भी जटिल प्रेग्नेंसी का सामना कर चुकी थीं। ऐसे में डॉक्टर ने बिना विस्तृत जांच के इलाज किया। आयोग ने माना कि 20 लाख रुपये का मुआवजा लापरवाही की गंभीरता को दर्शाने के लिए जरूरी है।

आयोग ने माना कि महिला को काफी नुकसान पहुंचा और मां बनने की ख्वाहिश से वंचित होना पड़ा। आयोग ने ये भी कहा कि महिला को जिंदगीभर का दर्द मिला है और 20 लाख रुपये इसकी कभी भरपाई नहीं कर सकेंगे।

महिला को जुलाई 2020 में यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट (प्रेग्नेंसी किट) के जरिए पता चला था कि वे प्रेग्नेंट है। इसके बाद 24 जुलाई को वे दरियागंज स्थित नर्सिंग होम पहुंचीं और डॉक्टर ने बिना किसी दूसरी जांच के प्रेग्नेंसी की पुष्टि करते हुए महिला को दवाएं लिख दीं और इंजेक्शन भी लगा दिए थे। इसके बाद महिला को कुछ समय बाद दर्द महसूस हुआ और दूसरे डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण मृत है क्योंकि ये एक एक्टोपिक प्रेग्नेंसी थी। ऐसे में समरीन की जान बचाने के लिए फैलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Pregnancy Lady Doctor
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।