दिल्ली में 14 और 15 मार्च को रहेगा जलसंकट, इतने इलाकों में नहीं आएगा पानी; DJB ने जारी किया अलर्ट
आने वाले भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की कमी का सामना ना करना पड़े इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड इन दिनों अपने विभिन्न जलाशयों की सफाई के काम में लगा हुआ है। इसी कड़ी में जल बोर्ड ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह अगले दो दिन भूमिगत जलाशय (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन में सालाना फ्लशिंग का काम करेगा। जिसके चलते 14 और 15 मार्च को दिल्ली शहर के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। डीजेबी के अनुसार इस दौरान शहर के करीब 15 इलाकों में रहने वाले लोगों को जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है।
फ्लशिंग के काम की वजह से लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए जल बोर्ड ने खेद जताया है, साथ ही प्रभावित इलाकों में रहने वाले नागरिकों को पहले ही पर्याप्त मात्रा में जरूरत का पानी स्टोर करके रखने की सलाह दी है। हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए जल बोर्ड ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर फोन करते हुए टैंकर मंगवाए जा सकते हैं।
14 मार्च को जिन इलाकों में नहीं आएगा पानी:
(1) BB ब्लॉक ईस्ट शालीमार बाग BPS
(2) AJ ब्लॉक शालीमार बाग BPS
(3) मिलनसार अपार्टमेंट, पश्चिम विहार
(4) BG-6, महालक्ष्मी अपार्टमेंट
(5) 180 SFS फ्लैट्स, अशोक विहार
(6) रमेश नगर
(7) कीर्ति नगर
(8) मानसरोवर गार्डन और सरस्वती गार्डन पंजाबी बाग
(9) मादीपुर
(10) पॉकेट-9A डीडीए फ्लैट्स, जसोला विहार
(11) ब्लॉक-11 कालकाजी LIG डीडीए फ्लैट कालकाजी
15 मार्च को जिन इलाकों में नहीं आएगा पानी:
(1) A2/LIG एकता अपार्टमेंट
(2) पश्चिम विहार
(3) आशीर्वाद अपार्टमेंट
(4) पश्चिम विहार
इन नंबरों पर कॉल करके मंगवाए जा सकते हैं पानी के टैंकर:
सेंट्रल कंट्रोल रूम DJB> 1916, 22374834
ग्रेटर कैलाश-1 जल आपातकाल> 011-29234746/29234747
जल सदन जल आपातकाल> 011-29819035/29814106
सरिता विहार जल आपातकाल> 011-299418
छतरपुर जल आपातकाल> 011-65437020
अशोक विहार जल आपातकाल> 011-24306089
पश्चिम विहार जल आपातकाल> 011-25274679, 25275259, 25275260
पंजाबी बाग जल आपातकाल> 011-25223658
जल आपातकाल नंबर> 1916
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।