ठंड और कोहरा के चलते गाजियाबाद के सभी स्कूलों की हुई छुट्टियां, जानिए डेट

संक्षेप: ठंड और कोहरे के चलते गाजियाबाद के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये छुट्टियां नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी क्लासों के लिए हैं।

ठंड और कोहरा के चलते गाजियाबाद के सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। ये आदेश नर्सरी से लेकर 12वीं तक की क्लासों पर लागू होगा। नए आदेश में स्कूलों को 4 जनवरी तक के लिए बंद करने की बात कही गई है। इनमें बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूल शामिल होंगे।

ये आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद द्वारा जारी किए गए हैं। इसके तहत आगामी 4 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की क्लासों को शामिल किया गया है। पलूशन के दौरान अक्सर 12वीं के बच्चों को छोड़कर आदेश सामने आते थे, लेकिन इस बार सभी क्लासों को शामिल किया गया है।

इस आदेश को जनपद के सभी परिषदीय, वित्तविहीन, अशासकीय सहायता प्राप्त, राजकीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इंटर कॉलेज, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों को शामिल किया गया है। प्रशासन ने आदेश में इस निर्देश को कड़ाई से लागू करने की बात कही है।

नए साल के पहले दिन गुरुवार सुबह दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में नये साल के पहले दिन लोगों के ऑफिस जाने से पहले हल्की बारिश हुई। ऐसे में सर्दी बढ़ गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने गाजियाबाद के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है।

आईएमडी की आज सुबह 9:30 बजे जारी प्रेस बुलेटिन के मुताबिक, "पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही।" आज राजधानी में बादल छाए रहेंगे और शुक्रवार तक यही स्थिति बनी रहने के आसार है, जबकि सप्ताहांत में मौसम में सुधार होने की उम्मीद है।