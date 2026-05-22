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DU की छात्राओं ने हॉस्टल से ‘जबरन निकालने’ के खिलाफ देर रात किया प्रदर्शन, वसूली का भी आरोप

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डीयू के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर विमेन (UHW) की छात्राओं ने डीयू प्रशासन पर ‘जबर्दस्ती हॉस्टल से निकालने’ और ‘जबरन वसूली’ के आरोप लगाए हैं। इसके चलते छात्राओं ने गुरुवार देर रात हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।

DU की छात्राओं ने हॉस्टल से ‘जबरन निकालने’ के खिलाफ देर रात किया प्रदर्शन, वसूली का भी आरोप

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के तहत आने वाले यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर विमेन (UHW) की छात्राओं ने गुरुवार देर रात हॉस्टल प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने डीयू प्रशासन पर ‘जबर्दस्ती हॉस्टल से निकालने’ और ‘जबरन वसूली’ के आरोप लगाए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार रात करीब 9:30 बजे शुरू हुआ छात्राओं का यह प्रदर्शनआधी रात के बाद तक जारी रहा। डीयू में सेमेस्टर एग्जाम के बावजूद छात्राएं हॉस्टल के गेट के बाहर कैंपस की सड़कों पर धरने पर बैठकर नारे लगा रही थीं।

UHW में रहने वाली छात्राओं के एक बड़े समूह को एक कथित वीडियो में नारे लगाते हुए सुना गया, “हॉस्टल वार्डन बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ! बाहर आकर बात करो, बात करो, बात करो!”

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छात्राओं के सपोर्ट में आया आईसा

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने एक बयान में आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते में प्रशासनिक कार्रवाइयों के कारण छात्राओं को ‘हद से ज्यादा परेशान’ किया गया है।छात्र संगठन ने दावा किया कि हॉस्टल के दो ब्लॉक के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। साथ ही, कॉमन रीडिंग रूम से कुर्सियां ​​भी हटा दी गई थीं, जिससे छात्राओं की एग्जाम की तैयारियों में बाधा आ रही थी।

आईसा ने आगे आरोप लगाया कि छात्रों द्वारा जून और जुलाई की हॉस्टल फीस पहले ही जमा कर दिए जाने के बावजूद प्रशासन ने जबर्दस्ती हॉस्टल खाली करवाने का अभियान चलाया। छात्र संगठन ने कहा, “प्रशासन की यह संवेदनहीनता मानवीय गरिमा की सभी सीमाओं को पार कर चुकी है।”

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वार्डन पर बात से मुकरने का आरोप लगाया

छात्र संगठन ने दावा किया कि 16 मई को हुए एक प्रदर्शन के बाद वार्डन ने सुविधाओं को बहाल करने और रहने की समय सीमा बढ़ाने को लेकर एक "झूठा मौखिक आश्वासन" दिया था। हालांकि, बाद में वार्डन कथित तौर पर अपनी बात से मुकर गए और एक "दंडात्मक वसूली आदेश" जारी कर दिया। इस आदेश के तहत, UHW में रहने वाली छात्राओं से प्रतिदिन 450 रुपये की मांग की गई।

आईसा ने प्रदर्शन के दौरान कई मांगें रखीं जिनमें हॉस्टल वॉर्डन का तत्काल इस्तीफा, 24 घंटे पानी की सप्लाई की बहाली और बिना किसी जुर्माने के हॉस्टल में रहने की समय सीमा में बिना शर्त बढ़ाना शामिल है।

वार्डन का इस्तीफा मांगा

बयान में कहा गया, “आईसा प्रदर्शन कर रही छात्राओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और UHW वार्डन का तत्काल इस्तीफा, 24X7 पानी सप्लाई बहाल करने की एक ठोस लिखित गारंटी और बिना किसी जुर्माने के हॉस्टल में रहने की समय सीमा बिना शर्त बढ़ाने की मांग करती है।”

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों और UHW प्रशासन ने इन आरोपों के जवाब में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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