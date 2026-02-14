Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई हाथापाई के मामले में कुलपति की अपील, क्या बोले?

Feb 14, 2026 06:56 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के समर्थन में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस बवाल पर डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह का बयान सामने आया है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई हाथापाई के मामले में कुलपति की अपील, क्या बोले?

दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के समर्थन में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कल शुक्रवार को भारी बवाल हो गया। महिला पत्रकार रुचि तिवारी ने भीड़ की ओर से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि उनकी ब्राह्मण जाति के कारण लगभग 500 लोगों की भीड़ ने घेरकर उन पर हमला किया और जान से मारने, रेप की धमकियां दीं। उन्होंने पुलिस पर भी मूकदर्शक बने रहने का भी आरोप लगाया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

डीयू कुलपति की यह अपील

इस हंगामे और बवाल पर डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह का बयान सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूं कि सभी आपस में सौहार्द बनाए रखें। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपसी मनमुटाव बढ़े और राष्ट्र एवं विश्वविद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचे। दिल्ली विश्वविद्यालय में शुक्रवार जो घटना हुई वह चिंता का विषय है।

पुलिस प्रशासन से की बात

प्रो. योगेश सिंह ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय में भारत के सभी प्रदेशों और समुदायों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे में इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने आज कई विद्यार्थी समूहों और शिक्षक समूहों से बातचीत की है। मैंने पुलिस प्रशासन से भी बात करके यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिससे सामाजिक सद्भाव को कोई नुकसान पहुंचे।

सर्वोच्च अदालत पर बनाए रखें भरोसा

कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं वह अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अत: मैं विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि वह भारत सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें।

ब्राह्मण होने के चलते हमला- रुचि तिवारी

पीड़ित महिला पत्रकार रुचि तिवारी ने शनिवार को आरोप लगाया कि ब्राह्मण होने के चलते उन पर हमला किया गया। उन्होंने पुलिस पर भी मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। पत्रकार रुचि तिवारी ने कहा- मेरे साथ हुई बदसलूकी का वीडियो हर जगह मौजूद है। लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने किसे भड़काया? बाकायदा मेरा नाम और मेरी जाति पूछी गई। इशारा कर के भीड़ को उकसाया गया। इसके बाद मुझ पर हमला कर दिया। मुझ पर कैसे हमला किया वीडियो में साफ देखा जा सकता है। अराजक तत्वों में शामिल लड़कियों ने मेरे कानों में रेप की धमकी दी और कहा गया कि आज तेरा नंगा परेड निकलेगा।

छात्र संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप

इस पूरे प्रकरण पर छात्र संगठनों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान जर्नलिस्ट पर हमला किया गया। दूसरी ओर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) का अपना दावा है। आईसा का कहना है कि उसकी ओर से जर्नलिस्ट को बचाने की कोशिश की गई लेकिन उन पर हमला कर दिया गया। आईसा ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की भारी मौजूदगी के बावजूद हमलावरों को खुली छूट दी गई। यह संकेत है कि वे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के लिए बढ़ते आंदोलन से डरे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:बचपन का कैंसर अब नहीं लाइलाज, कैसे 94.5 फीसदी जीत रहे जंग? दिल्ली एम्स का अध्ययन
ये भी पढ़ें:पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ; दिल्ली-NCR में भी छाएंगे बदरा, बारिश पर क्या अपडेट?
ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा, बारिश के आसार; किन जिलों में पड़ेंगी बौछारें?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;