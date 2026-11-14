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दिल्ली यूनिवर्सिटी की सराहनीय पहल, टीचर की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बेटी की जान बचाने को देगी 17 करोड़ रुपये

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-2 नामक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से जूझ रही अपने एक टीचर की मासूम बेटी की जान बचाने के लिए 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दे दी है। 

Delhi University North Campus
दिल्ली यूनिवर्सिटी

दुर्लभ बीमारी से जूझ रही दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) के एक टीचर की नौ माह की मासूम बच्ची के इलाज के लिए डीयू के कुलपति ने 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 11 करोड़ रुपये एसओएल उपलब्ध कराएगा।

बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-2 नामक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है। बच्ची का इलाज ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में चल रहा है। एसओएल की डायरेक्टर प्रो. पायल मागो ने बताया कि एसओएल शिक्षक संघ ने क्राउड फंडिंग और सरकारी सहायता के माध्यम से धन जुटाने का प्रयास किया था। इसके तहत अब तक 3.11 करोड़ रुपये एकत्र हुए, लेकिन इलाज के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं थी।

इसके बाद कुलपति प्रो. योगेश सिंह से आर्थिक मदद का अनुरोध किया गया। कुलपति ने एक विशेष समिति गठित की थी। समिति ने मामले पर विचार कर 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब एसओएल 11 करोड़ की राशि बच्ची के इलाज के लिए देगा। ऐसा पहली बार है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किसी के इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि को मंजूरी दी है।

भारत में एसएमए के 1200 से ज्यादा मामले

पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि ओआरडीआई (ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इन इंडिया) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) के 1230 पुष्ट मामले हैं। भारत में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए लिए बने विभिन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी करीब इतने ही आंकड़े बताते हैं।

बीमारी के बारे में जानें

एसएमए ऐसी आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें शरीर की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। इसके लक्षण आमतौर पर छह से 18 महीने की उम्र के बीच सामने आते हैं। ऐसे बच्चे सामान्यतः बिना सहारे बैठना सीख लेते हैं, लेकिन खुद चलने में सक्षम नहीं हो पाते। समय के साथ मांसपेशियों की कमजोरी बढ़ सकती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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