नौकरी लगेगी या नहीं… मम्मी-पापा माफ करना लिखकर DU की छात्रा ने होटल में जान दी

संक्षेप: दिल्ली विश्वविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा निकिता ने रेवाड़ी के एक होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने दिमागी हालत ठीक न होने की बात कहकर माता-पिता से माफी मांगी है।

रेवाड़ी के एक होटल में मंगलवार को डीयू की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है...मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना।

पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान राजस्थान के झुंझुनूं की रहने वाली 20 वर्षीय निकिता के रूप में हुई है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा थी और दिल्ली में ही किराये पर रह रही थी। पुलिस ने छात्रा के परिवार को घटना की सूचना दे दी है। बुधवार को उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। होटल स्टाफ के अनुसार निकिता तीन नवंबर दोपहर करीब तीन बजे होटल में आई थी। उसने यहां कमरा लिया। वह कमरे में अकेली ठहरी हुई थी। मंगलवार सुबह 11 बजे निकिता का चेक आउट करने का टाइम था, लेकिन वह नीचे नहीं आई। इंतजार करने के बाद रिसेप्शन से निकिता के कमरे में कॉल की गई, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो निकिता ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे से फंदा लगाकर फांसी लगाई हुई थी।

आठवीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या सेक्टर-43 स्थित एक सोसाइटी की आठवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने वाली अनिता भी कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थीं। पुलिस को मौके से सूसाइड नोट नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों हादसों में घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम और फिंगर प्रिंट ब्यूरो की टीम ने भी पहुंचकर सबूत जुटाए हैं।