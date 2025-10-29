पिता के प्लान पर उठी थी उंगली, लड़की ने कैसे देखा बाइक नंबर? उलझी एसिड अटैक की गुत्थी

संक्षेप: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की ने अपनी शिकायत में बाइक का नंबर प्लेट दिया था,जिससे संदेह हुआ। अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं था कि हमलावरों की ओर से चलती गाड़ी से तेजाब फेंके जाते समय वह नंबर कैसे नोट कर पाई होगी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ हुई एसिड अटैक की घटना पहली दफा दिखने में भले सामान्य केस लगा हो,लेकिन वक्त बदलने के साथ यह मामला और पेचीदा होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस के लिए यह किसी गुत्थी की तरह उलझता जा रहा है। पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि पिता अकील खान ने बेटी पर एसिड डालने वाला प्लान बनाया था,लेकिन उसके बेटे और एक शख्स ने ही इसका विरोध किया था। अकील खान नहीं माने और उसने ये कांड कर दिया। पुलिस को एक सवाल और खाए जा रहा है कि आखिर एसिड अटैक के बीच पीड़ित लड़की ने आरोपियों के बाइक नंबर को कैसे देख लिया, क्योंकि पूछताछ में उसने गाड़ी की नंबर प्लेट की जानकारी दी थी।

विशेष आयुक्त (कानून और व्यवस्था) रवींद्र यादव ने बताया कि शुरुआती संदेह तब पैदा हुए जब यह देखा गया कि जिस दीवार के पास 'पीड़िता' खड़ी थी,उस पर तेजाब के कोई दाग या निशान नहीं थे। अगर चलती बाइक से तेजाब फेंका जाता,तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल था। पीड़िता और उसके परिवार के बयानों ने भी संदेह को और बढ़ा दिया। अस्पताल ने बताया कि लड़की के हाथ पर मामूली चोटें थीं। जबकि उसके भाई ने पुलिस और मीडिया को बताया कि उसकी हालत गंभीर है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की ने अपनी शिकायत में बाइक का नंबर प्लेट दिया था,जिससे संदेह हुआ। अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं था कि हमलावरों की ओर से चलती गाड़ी से तेजाब फेंके जाते समय वह नंबर कैसे नोट कर पाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमले के समय की जांच CCTV फुटेज के साथ की गई,जिसमें कुछ भी नहीं दिखा। पुलिस ने बताया कि लड़की का एक और रिश्तेदार भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार,इस व्यक्ति ने कथित तौर पर 2018 में मंगोलपुरी में संपत्ति विवाद को लेकर अपने एक रिश्तेदार पर तेजाब से हमला किया था।

जांच में यह भी पता चला कि लड़की के पिता अकील खान ने उसके हाथों पर टॉयलेट क्लीनर डाला और भाग गया,जिसके बाद वह चिल्लाने लगी। एक पुलिस सूत्र ने बताया,"एक राहगीर उसे अस्पताल ले गया।" लड़की के भाई और चाचा वकील ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अकील की योजना का विरोध किया था,लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। घटना वाले दिन अकील ने कथित तौर पर वकील को फोन पर कहा,"काम हो गया है।"