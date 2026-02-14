Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बिरयानी दुकानदार का फोन हुआ चोरी,DU छात्र के खाते में गए 89 हजार रु; फिर भी HC ने रद्द कर दिया मामला

Feb 14, 2026 09:21 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुकानदार को पता चला कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया है। वहीं जब उसने अपने नंबर का नया सिम कार्ड निकलवाकर दूसरे फोन में लगाकर एक्टिवेट किया तो उसे पता चला कि उसके बैंक खाते से 89,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली गई है।

बिरयानी दुकानदार का फोन हुआ चोरी,DU छात्र के खाते में गए 89 हजार रु; फिर भी HC ने रद्द कर दिया मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने रामजस कॉलेज के एक छात्र के खिलाफ दर्ज चोरी और धोखाधड़ी के मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने छात्र की कम उम्र, उसके साफ सुथरे पिछले रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते को देखते हुए यह फैसला सुनाया। कॉलेज स्टूडेंट पर आरोप था कि उसने रेहड़ी (ठेले) पर दुकान लगाकर बिरयानी बेचने वाले एक आदमी का मोबाइल फोन चुराते हुए उसके बैंक अकाउंट से 89 हजार रुपए निकाल लिए थे। हालांकि वह खुद को इस मामले में निर्दोष बता रहा था और उसने दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसके अकाउंट में ये पैसे कहां से आए थे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस मनोज जैन ने मामला रद्द करते हुए कहा कि स्टूडेंट के खिलाफ लगाए गए आरोप समझौता योग्य प्रकृति के हैं और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद का निपटारा भी हो चुका है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज का छात्र है, जिसका पहले किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधि से किसी तरह का लेना-देना नहीं रहा है। ऐसे में उसकी कम उम्र और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, क्रिमिनल केस जारी रखने का कोई मतलब नहीं है।' अदालत ने आगे कहा, 'खासकर तब, जब झगड़ा निजी प्रकृति का हो और उसमें कोई सार्वजनिक हित भी शामिल ना हो और तो और साथ ही जब यह अपराध समझौता योग्य भी हो।'

यह है पूरा मामला

घटना वाले दिन बिरयानी दुकानदार के पास चार युवक बिरयानी खरीदने आए थे। बाद में दुकानदार को पता चला कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया है। वहीं जब उसने अपने नंबर का नया सिम कार्ड निकलवाकर दूसरे फोन में लगाकर एक्टिवेट किया तो उसे पता चला कि उसके बैंक खाते से 89,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली गई है।

इसके बाद उस दुकानदार ने पता करवाया कि वह रकम किसके खाते में भेजी गई है और खातेदार का नाम पता चलने के बाद उसने आरोपी छात्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता हो गया और निकाली गई पूरी रकम दुकानदार के खाते में वापस जमा करा दी गई। जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने भी मामले को आगे जारी नहीं रखने की इच्छा जताई।

उधर समझौते के बाद छात्र ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और BNSS की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए FIR रद्द करने की मांग की। स्टूडेंट ने कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसके बैंक अकाउंट में वह रकम कैसे आई। साथ ही उसने बताया कि अकाउंट में आई उस राशि को वापस उस दुकानदार के अकाउंट में जमा कर दिया गया है और अब वह भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

जिसके बाद अदालत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Delhi News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;