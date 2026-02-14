बिरयानी दुकानदार का फोन हुआ चोरी,DU छात्र के खाते में गए 89 हजार रु; फिर भी HC ने रद्द कर दिया मामला
दुकानदार को पता चला कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया है। वहीं जब उसने अपने नंबर का नया सिम कार्ड निकलवाकर दूसरे फोन में लगाकर एक्टिवेट किया तो उसे पता चला कि उसके बैंक खाते से 89,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रामजस कॉलेज के एक छात्र के खिलाफ दर्ज चोरी और धोखाधड़ी के मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने छात्र की कम उम्र, उसके साफ सुथरे पिछले रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते को देखते हुए यह फैसला सुनाया। कॉलेज स्टूडेंट पर आरोप था कि उसने रेहड़ी (ठेले) पर दुकान लगाकर बिरयानी बेचने वाले एक आदमी का मोबाइल फोन चुराते हुए उसके बैंक अकाउंट से 89 हजार रुपए निकाल लिए थे। हालांकि वह खुद को इस मामले में निर्दोष बता रहा था और उसने दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसके अकाउंट में ये पैसे कहां से आए थे।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस मनोज जैन ने मामला रद्द करते हुए कहा कि स्टूडेंट के खिलाफ लगाए गए आरोप समझौता योग्य प्रकृति के हैं और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद का निपटारा भी हो चुका है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा, 'याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज का छात्र है, जिसका पहले किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधि से किसी तरह का लेना-देना नहीं रहा है। ऐसे में उसकी कम उम्र और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, क्रिमिनल केस जारी रखने का कोई मतलब नहीं है।' अदालत ने आगे कहा, 'खासकर तब, जब झगड़ा निजी प्रकृति का हो और उसमें कोई सार्वजनिक हित भी शामिल ना हो और तो और साथ ही जब यह अपराध समझौता योग्य भी हो।'
यह है पूरा मामला
घटना वाले दिन बिरयानी दुकानदार के पास चार युवक बिरयानी खरीदने आए थे। बाद में दुकानदार को पता चला कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया है। वहीं जब उसने अपने नंबर का नया सिम कार्ड निकलवाकर दूसरे फोन में लगाकर एक्टिवेट किया तो उसे पता चला कि उसके बैंक खाते से 89,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली गई है।
इसके बाद उस दुकानदार ने पता करवाया कि वह रकम किसके खाते में भेजी गई है और खातेदार का नाम पता चलने के बाद उसने आरोपी छात्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता हो गया और निकाली गई पूरी रकम दुकानदार के खाते में वापस जमा करा दी गई। जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने भी मामले को आगे जारी नहीं रखने की इच्छा जताई।
उधर समझौते के बाद छात्र ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और BNSS की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए FIR रद्द करने की मांग की। स्टूडेंट ने कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसके बैंक अकाउंट में वह रकम कैसे आई। साथ ही उसने बताया कि अकाउंट में आई उस राशि को वापस उस दुकानदार के अकाउंट में जमा कर दिया गया है और अब वह भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।
जिसके बाद अदालत ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।
