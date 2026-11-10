NSUI नेता अनस खान पर लड़कियों के ग्रुप में अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, पैसों के बदले NRI को सेवाएं देने को कहा
महिला सशक्तिकरण के प्रति NSUI की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए छात्ना ने पूछा कि जो संगठन सार्वजनिक रूप से महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, वह कैसे किसी ऐसी लड़की को डराए-धमकाए जाने की इजाजत दे सकता है, जिसने उसके ही एक नेता के खिलाफ आरोप लगाए हों?
दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजन कॉलेज से जुड़े NSUI के उपाध्यक्ष अनस खान एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन पर जूनियर लड़कियों के वॉट्सऐप ग्रुप में एक ऐसा मैसेज डालने का आरोप लगा है, जिसमें विदेश से आ रहे लोगों का मनोरंजन करने के बदले पैसे और अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई थी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज सामने आए हैं, जिनमें अनस खान की तरफ से भेजे गए उस मैसेज में छात्राओं को पैसे और अन्य सुविधाओं का लालच देकर अहमदाबाद में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। यह मामला तब और गर्मा गया, जब इन मैसेज का खुलासा करने वाली एक छात्रा ने बताया कि NSUI नेता का पर्दाफाश करने के बाद से उसे लगातार फोन कॉल आ रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं।
इस बारे में सीएनएन-न्यूज18 के साथ बातचीत में इन मैसेजेस का खुलासा करने वाली छात्रा ने आरोप लगाया कि अनस खान ने कॉलेज के 'फ्रेशर्स' ग्रुप में एक मैसेज भेजा था। इसमें छात्राओं को पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट को देखने आ रहे कुछ NRI क्लाइंट्स का मनोरंजन करने के बदले खास सुविधाएं और पैसे देने का लालच दिया गया था और इसकी इच्छुक छात्राओं के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई थीं।
22 साल तक की अच्छी बॉडी वाली लड़कियों की जरूरत बताई
NSUI के वाइस प्रेसिडेंट फ्रेशर्स ग्रुप में जो मैसेज डाला था, उसमें लिखा था कि उन्हें 17 से 22 साल की सुंदर और अच्छी बॉडीज वाली छात्राएं चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद में होने वाले दिलजीत दोसांझ के इवेंट के लिए उनके कुछ NRI क्लाइंट आ रहे हैं, और इन लड़कियों को उन्हें एंटरटेन करना होगा।
कॉन्सर्ट में VVIP एक्सेस दिलवाने का लालच दिया गया
अनस ने अपने उस मैसेज में बताया था कि इस इवेंट के लिए 21 नवंबर की सुबह फ्लाइट से अहमदाबाद जाना होगा और 22 नवंबर की शाम को फ्लाइट से ही दिल्ली में वापसी होगी। उस मैसेज में लड़कियों को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में VVIP एक्सेस देने का वादा करते हुए 'प्रेसिडेंशियल गैलरी/ लाउंज' तक पहुंच देने का भी वादा किया गया था।
लड़कियों को 10 से 30 हजार रुपए तक देने को कहा गया
आरोपों के मुताबिक, उस मैसेज में लड़कियों को उनकी प्रोफाइल और वाइब्स के अनुसार एक रात के लिए 10 हजार से 30 हजार रुपये तक देने का जिक्र भी किया गया था, साथ ही स्पेशल रिटर्न गिफ्ट देने की बात भी लिखी हुई थी। हालांकि इसके लिए केवल उन्हीं लड़कियों से अपना नाम देने को कहा, जो दिखने में सुंदर हों, जिनके पास अच्छी बॉडी हो और जिनका बातचीत का लहजा बेहद आकर्षक हो।
कुछ लड़कियों ने किया विरोध तो अनस ने डिलीट किया मैसेज
हालांकि वॉट्सऐप ग्रुप में इस मैसेज को देख उसी वक्त कुछ लड़कियों ने कड़ी आपत्ति जताई, और एडमिन से अनस खान को ग्रुप से बाहर करने को कहा। विवाद बढ़ता देख अनस ने वह मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। इस दौरान एक छात्रा ने यहां तक लिखा कि इस तरह लड़कियों को उत्पाद की तरह पेश करने वाली भाषा तो मानव तस्करी में इस्तेमाल होती है, साथ ही एक अन्य लड़की ने पूछा कि NSUI स्टूडेंट मूवमेंट है या फिर एस्कॉर्ट सर्विस।
मुद्दा उठाने वाली लड़की को मिल रही धमकियां
इस मामले का खुलासा करने वाली लड़की ने न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उस मैसेज में महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने वाला बताया और इस बात पर सवाल उठाया कि छात्राओं से किस तरह संपर्क किया जा रहा था। समाचार चैनल से बातचीत में उस लड़की ने कहा, 'वे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मुझ जैसी महिलाओं को धमकाते हैं'। छात्रा ने बताया कि NSUI नेता के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उसे कई फोन कॉल आ रहे हैं और उसे डराया-धमकाया जा रहा है।
उसने इस बात पर भी सवाल उठाया कि एक तरफ तो यह संगठन सार्वजनिक रूप से महिला सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही संगठन के भीतर महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। छात्रा ने कहा कि ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं।
कॉलेज ने लिया ऐक्शन, अनस खान को किया सस्पेंड
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपों के सामने आने के बाद अनस खान को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन छात्रा ने बताया कि उसे NSUI के उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) के पद से नहीं हटाया गया है। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि इस विवाद को लेकर संगठन की ओर से कोई माफी नहीं मांगी गई है। बताया जा रहा है कि विरोध और नाम का खुलासा होने के बाद खान ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है।
उधर इस विवाद के सामने आने के बाद भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अनस खान के भेजे इन कथित संदेशों की कड़ी निंदा की है और NSUI नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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