घर बुलाया, पानी भी पिलाया; DU प्रोफेसर देबोश्मिता की हत्या से पहले क्या-क्या हुआ
पश्चिम बंगाल के रहने वाले पति-पत्नी ने दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर देबोश्मिता पॉल की हत्या कर दी। पूरी साजिश संपत्ति विवाद को लेकर रची गई। आरोपी लगभग 1400 किलोमीटर का सफर कर दिल्ली पहुंचे और प्रोफेसर के फ्लैट में उनकी की हत्या कर दी।
दिल्ली के वसुंधरा एक्लेव सोसायटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर देबोश्मिता पॉल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरी वारदात संपत्ति विवाद के चलते हुई। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रहने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी पति की पहचान राम प्रसाद के तौर पर हुई है। उनके 13 साल के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी 1400 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली आया और देबोश्मिता की हत्या वापस पश्चिम बंगाल लौट गए। किसी को शक ना हो, इसलिए अपने साथ वह अपने बेटे को भी लाए। बताया जा रहा है कि देबोश्मिता ने उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया था, उन्हें अंदर आने को कहा और पानी भी पिलाया
जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने प्रोफेसर को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने शातिर प्लान बनाया था। फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर वह बंगाल से दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले एक गेस्ट हाउस में गए। यहां से वह सीधे वह वसुंधरा एनक्लेव की सोसायटी में गए जहां प्रोफेसर रहती थीं। यहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद वह फ्लैट में पहुंचे जहां देबोश्मिता ने उनका अच्छे से स्वागत किया और पानी भी पहुंचा। इसके कुछ देर बाद उनके बीच बहस हो गई जिसके बाद पति-पत्नी ने प्रोफेसर की हत्या कर दी।
पुलिस को चकमा देने के लिए भी उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। पश्चिम बंगाल से दिल्ली के बीच सफर के लिए उन्होंने फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया और बार-बार यात्रा के साधन बदले। हालांकि पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी इनपुट से उनके पूरे रूट को ट्रैक किया और बर्धमान से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
क्यों की हत्या?
दरअसल ये पूरा मामला प्रोफेसर के पश्चिम बंगाल में मौजूद पुश्तैनी घर से जुड़ा है। आरोपी पति-पत्नी उस घर में किराय पर रहते थे और लंबे समय से उसे खरीदने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर के परिवार वाले घर बेचने के लिए तैयार थे क्योंकि सभी दिल्ली में बस गए थे लेकिन देबोश्मिता किसी भी कीमत अपने पुश्तैनी घर को बेचना नहीं चाहती थी। बात उस वक्त और बढ़ गई जब उन्होंने आरोपी पति-पत्नी को घर खाली करने के लिए कह दिया। इसके बाद ही उनकी हत्या का प्लान बनाया गया। आरोपियों हत्या के बाद एक कैब में सवार होकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जल्द ही उस कैब ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उसके पास से ट्रिप डिटेल्स निकाली गई। इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों को तक पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि उन्हें बंगाल में गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया है और पूछताछ जारी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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