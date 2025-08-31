डीयू की प्रोफेसर से रेप, ‘दोस्त’ ने गंदे वीडियो बना 5 साल तक लूटी आबरू; अब मांग रहा 5 करोड़ रुपये

दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में डीयू की एक असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो अब पीड़िता के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की मांग कर रहा है।

दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में डीयू की एक असिस्टेंट प्रोफेसर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो अब पीड़िता के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पांच करोड़ रुपये की मांग कर रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 50 वर्षीय पीड़िता नीतू (परिवर्तित नाम) डीयू के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वह परिवार सहित पीतमपुरा इलाके में रहती हैं। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी दोस्ती रवि शेखर नाम के शख्स हुई। रवि भी डीयू के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। पीड़िता ने बताया कि दोनों में बात होने लगी और इस बीच आरोपी ने बताया कि वह पत्नी से अलग रहा है। पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2020 में आरोपी ने उसे किशनगंज स्थित अपने घर पर बुलाया। यहां पर आरोपी ने जूस में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और फिर इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बना लिए। उन वीडियो को दिखाकर वह पांच साल से दुष्कर्म कर रहा था। वह पीड़िता को अपने साथ दिल्ली से बाहर चलने के लिए भी मजबूर करता था। पीड़िता वीडियो वायरल करने के डर से चुप रही। पीड़िता का आरोप है कि उसने अगस्त में आरोपी से पीछा छोड़ने को कहा, तो उसने इसके लिए पांच करोड़ रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर वह जान से मारने की धमकी दे रहा है।