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कलाई काटी, चेहरे पर भी वार, 1400 KM का सफर कर DU प्रोफेसर की हत्या; ऐसे खुला राज

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में पिछले दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले के तार कोलकाता से जुड़ते नजर आ रहे हैं। 

कलाई काटी, चेहरे पर भी वार, 1400 KM का सफर कर DU प्रोफेसर की हत्या; ऐसे खुला राज

दिल्ली यूनिवर्सिटी की 45 साल की महिला प्रोफेसर देबोश्मिता पॉल की बेरहमी से हत्या के आरोप में बर्दवान के एक कपल को गिरफ्तार किया गया है। महिला का शव गुरुवार को दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में स्थित एक सोसायटी से बरामद किया गया था। उनकी हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि देखने वाले की रूंह कांप जाए। उनके सिर में गहरी चोट थी जबकि दोनों हाथों की कलाइयां काट दी गई थीं। उन्हें चेहरे और शरीर पर भी जगह-जगह चोट के निशान थे। साल 2023 में राजा गार्डन में स्थित एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। साल 2022 में वह अपने पति से अलग हो गई थीं और उसके बाद से वह दिल्ली में रह रही थीं।

गिरफ्तार किए गए पति-पत्नी महिला प्रोफेसर के दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और और कोलकाता में प्रोफेसर के पुश्तैनी घर में किरायदार के तौर पर रह रहे थे। जबकि महिला और उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही बस चुका था। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि महिला की हत्या संपत्ति विवाद के चलते ही कई गई है।

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पुश्तैनी घर को लेकर हत्या

डिप्टी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा, आरोपी पति-पत्नी उस पुश्तैनी घर को पिछले काफी समय से खरीदना चाहते थे। प्रोफेसर के माता-पिता और दो भाई-बहन उसे बेचने के लिए तैयार थे। लेकिन प्रोफेसर किसी भी हालत में अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेचना नहीं चाहती थी। पति-पत्नी ने काफी बार उसे मनाने की कोशिश की लेकिन प्रोफेसर नहीं मानी।

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इस पर रास्ते का कांटा हटाने का सोच आरोपियों ने उसकी हत्या का प्लान बनाया। वह कोलकाता से दिल्ली गई और बुधवार को महिला की हत्या कर कोलकाता वापस आ गए। पुलिस ने बताया है कि पति-पत्नी को कोलकाता से ही गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है।

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कैसे की हत्या?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी देबोश्मिता से मिलने के बहाने से दिल्ली आए। अपने साथ वो अपना बच्चा भी लाए, ताकी किसी को शक ना हो। उन्होंने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। वह हथियार अपने साथ बैग में रखकर ही लाए थे। घर में घुसने के बाद उन्होंने प्रोफेसर पर हमला किया। उसकी हत्या करने के बाद 30 मिनट बाद ही वह वहां से रवाना हो गए। इसके लिए एक कैबन पहले से उनका इंताजर कर रही थी।

कैसे दबोचे गए आरोपी

पुलिस ने महज तीन दिनों के अंदर इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। सबसे पहले बुधवार को उस बिल्डिंग में आने वाले सभी 200 लोगों की लिस्ट निकाली गई और उनमें से 13 संदिग्धों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद पुलिस सात चीटों ने कई राज्यों में छापेमारी कर सैंकड़ों लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया और आरोपियों की पहचान के लिए राइड डिटेल्स निकाली गई और जल्द ही बर्दवान ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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