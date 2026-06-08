शातिर चोर निकला DU प्रोफेसर की हत्या का आरोपी, दो बार की थी रेकी
दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर देबोश्मिता पॉल की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या का मुख्य आरोपी शातिर अपरधी बताया जा रहा है। उसके घर से छापेमारी में कई फर्जी पहचान पत्र और बंगाल पुलिस का एक बैज समेत कई चीजें मिली है।
दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में डीयू की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के वर्धमान से गिरफ्तार मुख्य आरोपी राम प्रसाद दास को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि हत्या की इस खौफनाक वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम देने वाला राम प्रसाद असल में एक बेहद शातिर चोर और जालसाज भी है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर की हत्या से पहले उसने दो बार इलाके की रेकी भी की थी।
डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जब वर्धमान, पश्चिम बंगाल स्थित उसके घर पर छापेमारी की, तो वहां से चोरी की 25 घड़ियां और भारी मात्रा में कपड़े भी बरामद हुए। इनमें कई नकली आईडी कार्ड, बंगाल पुलिस का एक बैज और रेलवे टीटी की नेमप्लेट भी शामिल हैं। आरोपी सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि धोखाधड़ी में भी लिप्त था। उसके ठिकाने से पुलिस को फर्जीवाड़े में इस्तेमाल होने वाली कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। आरोपी लंबे समय से छोटी-मोटी चोरियों को अंजाम देता रहा है। हालांकि, उसका खुद का दावा है कि वह अपनी शातिर चालों के कारण आज तक किसी भी चोरी में पकड़ा नहीं गया।
हत्या से पहले दो बार की थी रेकी
आरोपी किसी भी वारदात को बेहद शातिराना अंदाज में अंजाम देता था। इस हत्याकांड से पहले भी उसने दो बार इलाके की रेकी की थी और मृतका की गाड़ी की तस्वीरें भी अपने पास रखी हुई थीं। आरोपी से उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और बरामद फर्जी आईडी को लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। आगे की पूछताछ में गंभीर खुलासे हो सकते हैं।
इससे पहले पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक सीसीटीवी फुटेज में पश्चिम बंगाल के बर्दवान के एक दंपति और उनका 13 साल का बेटा शिवाजी कॉलेज की सहायक प्रोफेसर देबोश्मिता पॉल के फ्लैट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पॉल की हत्या से कुछ ही समय पहले के फुटेज है। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज जिसे कथित तौर पर हत्या के बाद का कहा जा रहा है। इसमें तीनों ने अपने कपड़े बदल लिए और मां-बेटे ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिए।
नए फुटेज में परिवार सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। रामप्रसाद दास एक लाल बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है और तीनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हैं। पुलिस हत्या से पहले और बाद में परिवार की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश में फुटेज की जांच कर रही है।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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