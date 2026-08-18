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DU में पीएचडी छात्र ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, थार लेकर अंदर जाने की कोशिश पर बवाल

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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 सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए  छात्र को सस्पेंड कर दिया है। यूनिवर्सिटी परिसर में उसकी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है।

DU Professor
दिल्ली यूनिवर्सिटी

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी छात्र पर प्रोफेसर के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। डीयू ने तत्काल प्रभाव से छात्र को निलंबित कर दिया है। डीयू प्रॉक्टर कार्यालय के अनुसार यह घटना सोमवार की सुबह करीब 10.30 बजे उमंग भवन में हुई। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।

यूनिवर्सिटी के नोटिस के मुताबिक, छात्र की पहचान शुभम सिंह के रूप में हुई है। वह फैकल्टी ऑफ लॉ में पीएचडी का छात्र है। उसने 2024-25 सत्र के दूसरे चरण में दाखिला लिया था। डीयू के सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि आरोपी छात्र अपनी थार गाड़ी उमंग भवन गेट के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड के मना करने पर उसके साथ हाथापाई की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे प्रोफेसर पर भी उसने हमला कर दिया। इससे प्रोफेसर जमीन पर गिर पड़े। घटना में उनके हाथ में चोटें भी आई हैं। फिलहाल हमले के पीछे की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। पीड़ित प्रोफेसर ने बताया कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया।

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सूत्रों ने बताया कि आरोपी छात्र घटना के दो साल पहले पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देने आया था। तब प्रोफेसर ने उससे धर्मनिपेक्षता पर सवाल पूछा था। इसका जवाब छात्र नहीं दे पाया था। इससे उसे दाखिला नहीं मिला था। आरोपी ने 29 जुलाई को भी हंगामा किया था।

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सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कार्रवाई

प्रॉक्टर कार्यालय ने बताया कि घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है। फुटेज के आधार पर छात्र के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। 17 अगस्त को जारी आदेश में उसे निलंबित करने की जानकारी दी गई है। डीयू प्रशासन ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति कमेटी भी गठित कर दी है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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