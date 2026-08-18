DU में पीएचडी छात्र ने प्रोफेसर को मारा थप्पड़, थार लेकर अंदर जाने की कोशिश पर बवाल
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए छात्र को सस्पेंड कर दिया है। यूनिवर्सिटी परिसर में उसकी एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी छात्र पर प्रोफेसर के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। डीयू ने तत्काल प्रभाव से छात्र को निलंबित कर दिया है। डीयू प्रॉक्टर कार्यालय के अनुसार यह घटना सोमवार की सुबह करीब 10.30 बजे उमंग भवन में हुई। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।
यूनिवर्सिटी के नोटिस के मुताबिक, छात्र की पहचान शुभम सिंह के रूप में हुई है। वह फैकल्टी ऑफ लॉ में पीएचडी का छात्र है। उसने 2024-25 सत्र के दूसरे चरण में दाखिला लिया था। डीयू के सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि आरोपी छात्र अपनी थार गाड़ी उमंग भवन गेट के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड के मना करने पर उसके साथ हाथापाई की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे प्रोफेसर पर भी उसने हमला कर दिया। इससे प्रोफेसर जमीन पर गिर पड़े। घटना में उनके हाथ में चोटें भी आई हैं। फिलहाल हमले के पीछे की सही वजह अभी सामने नहीं आई है। पीड़ित प्रोफेसर ने बताया कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया।
सूत्रों ने बताया कि आरोपी छात्र घटना के दो साल पहले पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देने आया था। तब प्रोफेसर ने उससे धर्मनिपेक्षता पर सवाल पूछा था। इसका जवाब छात्र नहीं दे पाया था। इससे उसे दाखिला नहीं मिला था। आरोपी ने 29 जुलाई को भी हंगामा किया था।
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर कार्रवाई
प्रॉक्टर कार्यालय ने बताया कि घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है। फुटेज के आधार पर छात्र के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। 17 अगस्त को जारी आदेश में उसे निलंबित करने की जानकारी दी गई है। डीयू प्रशासन ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति कमेटी भी गठित कर दी है।
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अदिति शर्मा
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