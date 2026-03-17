'कॉफी विद वाइस चांसलर', DU की नई पहल; छात्रों से विभिन्न विषयों पर सीधा संवाद
दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नई पहल शुरू की है। छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से 'कॉफी विद वाइस चांसलर' नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को कुलपति से सीधे बातचीत करने और उनके समक्ष अपने विचार और चिंताएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने एक नई पहल शुरू की है। छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से 'कॉफी विद वाइस चांसलर' नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को कुलपति से सीधे बातचीत करने और उनके समक्ष अपने विचार और चिंताएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है।
सोमवार शाम को आयोजित उद्घाटन सत्र में कुलपति योगेश सिंह ने मिरांडा हाउस के 10 छात्राओं से बातचीत की। कुलपति ने उन्हें सशक्तिकरण के साधन के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने विजन को भी शेयर किया।
एक छात्रा के एआई (आरटीआई) से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने सलाह दी कि एआई को स्वामी के बजाय सहायक बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के आगमन से अक्सर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन, उनकी महत्ता को पहचानना और एआई जैसी नई क्रांतियों के लाभों का पूर्ण उपयोग करना भी जरूरी है।
भारत की तकनीकी उपलब्धियों यूपीआई का हवाला देते हुए कुलपति ने टिप्पणी की कि पिछले एक दशक में देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में महान उपलब्धियां हासिल करने की अपार क्षमता है। सिंह ने कहा कि एआई को अपना स्वामी नहीं, अपना सहायक बनाएं।
मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रमों (VAC) और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों (SEC) से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए कुलपति ने कहा कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य जिम्मेदार और सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम से मजबूत नैतिक मूल्यों और देशभक्ति की भावना का संचार होना चाहिए।
छात्रों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह ने कहा कि 21वीं सदी अनेक चुनौतियां और अवसर पेश करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिभाशाली छात्रों की जरूरत है। हमें प्रतिभाशाली बेटियों की जरूरत है।
उन्होंने आगे कहा कि अगले 25 सालों में हमें अपने राष्ट्र को विकसित बनाने के कार्य के लिए स्वयं को समर्पित करना होगा। यही सही समय है, और यही उचित अवसर है। कुलपति ने छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की जा रही है।
कुलपति के कार्यालय में 'कॉफी विद वाइस चांसलर' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी सत्र आयोजित किए जाने की उम्मीद है।
दक्षिण परिसर की निदेशक रानी अब्बी, जिन्होंने सत्र का संचालन किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को कुलपति से सीधे बातचीत करने और उनके समक्ष अपने विचार और चिंताएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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