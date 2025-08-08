DU issues guidelines on defacement during DUSU polls डूसू चुनावों में सार्वजनिक संपत्ति को बचाने DU की नई पहल; छात्रों को एडमिशन के समय देना होगा एफिडेविट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDU issues guidelines on defacement during DUSU polls

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 05:22 PM
दिल्ली विश्व विद्यालय प्रशासन ने डूसू (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अंतर्गत एडमिशन के समय स्टूडेंट्स को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें उन्हें वादा करना होगा कि डूसू चुनावों के दौरान वे दीवारों को खरोब नहीं करेंगे। इसके साथ ही विश्व विद्यालय ने डूसू चुनाव का नामांकन जमा करते समय एक लाख रुपए का मुचलका (बॉण्ड) भरना भी अनिवार्य कर दिया है।

विश्व विद्यालय की तरफ से जारी यह नए दिशा निर्देश विभिन्न कानूनी प्रावधानों, अदालती आदेशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। नए नियमों को जारी करते हुए डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने सभी छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों से इसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।

इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल करते समय एक लाख रुपए का मुचलका जमा करना अनिवार्य कर दिया है। ताकि यदि उम्मीदवार या उनके समर्थक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।

विश्व विद्यालय ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि सार्वजनिक संपत्ति को गंदा ना करने को लेकर छात्रों को शुरू से ही जागरूक किया जा सके। इसके लिए विश्वविद्यालय ने रैगिंग विरोधी हलफनामे की तरह ही दीवारों को गंदा ना करने संबंधी हलफनामा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे एडमिशन के समय जमा करना होगा।

इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में कॉलेजों को चुनाव संबंधी सामग्री लगाने के लिए समर्पित दो स्थानों, जिन्हें लोकतंत्र की दीवार कहा जाता है का आकार बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर पोस्टर, दीवार लेखन, रैलियां, लाउडस्पीकर और रोड शो का उपयोग सख्त वर्जित रहेगा।