डूसू चुनावों में सार्वजनिक संपत्ति को बचाने DU की नई पहल; छात्रों को एडमिशन के समय देना होगा एफिडेविट

डीयू में स्टूडेंट्स को एडमिशन के समय एक हलफनामा देना होगा, जिसमें उन्हें वादा करना होगा कि डूसू चुनावों के दौरान वे दीवारों को खरोब नहीं करेंगे। इसके साथ ही विश्व विद्यालय ने किसी भी अपराध को कवर करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा 1 लाख रुपए का बॉण्ड भरना भी अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली विश्व विद्यालय प्रशासन ने डूसू (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अंतर्गत एडमिशन के समय स्टूडेंट्स को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें उन्हें वादा करना होगा कि डूसू चुनावों के दौरान वे दीवारों को खरोब नहीं करेंगे। इसके साथ ही विश्व विद्यालय ने डूसू चुनाव का नामांकन जमा करते समय एक लाख रुपए का मुचलका (बॉण्ड) भरना भी अनिवार्य कर दिया है।

विश्व विद्यालय की तरफ से जारी यह नए दिशा निर्देश विभिन्न कानूनी प्रावधानों, अदालती आदेशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। नए नियमों को जारी करते हुए डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने सभी छात्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के विभागों से इसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।

इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल करते समय एक लाख रुपए का मुचलका जमा करना अनिवार्य कर दिया है। ताकि यदि उम्मीदवार या उनके समर्थक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।

विश्व विद्यालय ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि सार्वजनिक संपत्ति को गंदा ना करने को लेकर छात्रों को शुरू से ही जागरूक किया जा सके। इसके लिए विश्वविद्यालय ने रैगिंग विरोधी हलफनामे की तरह ही दीवारों को गंदा ना करने संबंधी हलफनामा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे एडमिशन के समय जमा करना होगा।