बवाल के बाद डीयू का बड़ा फैसला, परिसर में एक माह तक विरोध प्रदर्शन बैन
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने मंगलवार को कैंपस में किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और विरोध पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है। यह फैसला शांति भंग होने की चिंताओं का हवाला देते हुए लिया गया है।
हाल ही में हुए बवाल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। डीयू प्रशासन ने कैंपस में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगले एक महीने तक किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, सभाएं, जुलूस और भाषणों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रॉक्टर ऑफिस के अनुसार, यह फैसला ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए लिया गया है। आदेश के तहत जमावड़े और नारेबाजी पर मनाही है।
सभाएं, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर में एक महीने तक किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। प्रशासन को यह अंदेशा है कि अनियंत्रित सभाओं से शांति भंग हो सकती है और यातायात बाधित हो सकता है। यह आदेश पुलिस आयुक्त के निर्देशों के तहत जारी किया गया है जिसमें मशालें ले जाने, उत्तेजक नारे लगाने और भड़काऊ भाषण देने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है।
पिछले उपद्रवों का दिया हवाला
आदेश में कहा गया है कि इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य छात्रों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विश्वविद्यालय के सामान्य कामकाज में किसी भी बाहरी बाधा को रोकना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि बीते कार्यक्रमों में आयोजक विरोध प्रदर्शनों और उपद्रवों को काबू करने में विफल रहे हैं। ये प्रदर्शन बढ़ गए नतीजतन विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई।
इन क्रियाकलाप पर बैन
आदेश में कहा गया है परिसर में 5 या अधिक व्यक्तियों का जमा होना, नारे लगाना और भाषण देना, मशाल, टॉर्च आदि सहित किसी भी प्रकार की खतरनाक सामग्री ले जाना प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यदि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता है तो यह एक महीने तक लागू रहेगा। हंसराज कॉलेज में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर और दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने इसे 'व्यापक प्रतिबंध' बताया है।
'ट्रैफिक' का हवाला देना उचित नहीं
दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने कहा कि विश्वविद्यालय को व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए लेकिन सभाओं पर रोक लगाने के लिए 'ट्रैफिक' का हवाला देना उचित नहीं है। क्या प्रशासन नियुक्तियों, नई शिक्षा नीति (एनईपी) के क्रियान्वयन, यूजीसी विधेयक और शिक्षकों के हालिया निलंबन जैसे मुद्दों पर प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रहा है? उन्होंने यह आदेश वापस लिए जाने की मांग की।
नहीं लगा सकते एकतरफा रोक
मिथुराज धुसिया ने कहा कि प्रॉक्टर कार्यालय सार्वजनिक सभाओं पर एकतरफा रोक नहीं लगा सकता है। गौरतलब है कि यह आदेश उन विवादों के बाद आया है जब पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्र समूहों के बीच झड़प के बाद दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। यही नहीं 12 फरवरी को सामाजिक न्याय कार्यक्रम में इतिहासकार इरफान हबीब के भाषण के दौरान उन पर बाल्टी से पानी फेंका गया था।
महिला यूट्यूबर से बदसलूकी का आरोप
बीते शनिवार को ही दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में एक महिला यूट्यूबर और छात्र समूह के बीच विवाद हो गया था। महिला यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ हाथापाई हुई और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ आइसा ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उनके सदस्यों को ही निशाना बनाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
नाम और जाति पूछकर उकसाने और हमले का आरोप
यूट्यूबर का कहना है कि वह यूजीसी के नए नियमों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की कवरेज करने गई थीं। वहां कुछ लोगों ने उनका नाम और जाति पूछकर उन्हें उकसाया और फिर हमला कर दिया। वहीं आइसा का दावा है कि यूट्यूबर ने वहां मौजूद एक पत्रकार से बहस की और काम में बाधा डाली। इस घटना पर डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने चिंता जताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय की छवि खराब नहीं होनी चाहिए।
