छात्रा की शिकायत के बाद DU प्रोफेसर को जबरन छुट्टी पर भेजा गया; मंटो की रचनाएं भेजने का आरोप
कमेटी के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में छात्रा ने कथित तौर पर उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और अश्लील भाषा के इस्तेमाल की कई घटनाओं का जिक्र किया है। फिलहाल कॉलेज की आईसीसी इस मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर विवादों में आ गए हैं, एक छात्रा ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उनके खिलाफ ऐक्शन लेते हुए उन्हें 'शो-कॉज नोटिस' (कारण बताओ नोटिस) जारी किया है और इसके साथ ही उन्हें छुट्टी पर भी भेज दिया है। कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य ने एएनआई से इस बात की पुष्टि की है कि एक छात्रा ने उन पर यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्रा ने कथित घटना के दो दिन बाद, 2 नवंबर को कॉलेज की 'इंटरनल कंप्लेंट कमिटी' (ICC) के पास इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि एसोसिएट प्रोफेसर ने बार-बार फोन फोन करके उसे परेशान किया था और सिलेबस का हिस्सा बताकर उसे एक अश्लील PDF डॉक्यूमेंट भेजा था।
उप-प्राचार्य बनने की दौड़ में शामिल थे प्रोफेसर
एक अन्य संकाय सदस्य ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'हमने जो सुना है, उसके मुताबिक आरोपी प्रोफेसर कॉलेज में उप-प्राचार्य के पद के लिए संभावित आवेदकों में से एक थे।' उन्होंने कहा, 'शिकायत सही है या नहीं, इसकी जांच निश्चित रूप से आईसीसी उचित समय पर करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने छात्रा को सआदत हसन मंटो की कुछ रचनाएं भेजी थीं, जो संभवतः किसी नियमित गतिविधि का हिस्सा हो सकती है।'
कॉलेज की कमेटी कर रही मामले की जांच
कमेटी के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में छात्रा ने कथित तौर पर उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और अश्लील भाषा के इस्तेमाल की कई घटनाओं का जिक्र किया है। फिलहाल कॉलेज की IC कमेटी इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही उसके द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेने की उम्मीद है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए मामले को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी और विश्वविद्यालय के पास भेजा जाएगा।
नहीं मिली कॉलेज के प्राचार्य की प्रतिक्रिया
मामले को लेकर सत्यवती कॉलेज के प्राचार्य सुभाष कुमार सिंह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को कुछ दिन पहले यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और शैक्षणिक प्रतिशोध की कथित धमकी से जुड़ी शिकायत के बाद जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था। इस मामले की जांच भी आंतरिक शिकायत समिति कर रही है।
मंटों की रचनाओं पर लगे थे अश्लीलता के आरोप
आरोपी प्रोफेसर पर छात्रा को सआदत हसन मंटो की रचनाएं भेजने का आरोप है। मंटो एक उर्दू लेखक थे, जिनकी कहानियों में महिलाओं के गलत चित्रण और अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे थे। जिसकी वजह से उन्हें कई बार अदालत जाना पड़ा था, जिसमें से तीन बार पाकिस्तान बनने से पहले और तीन बार उसके बनने के बाद जाना पड़ा, हालांकि एक भी बार मामला साबित नहीं हो पाया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।