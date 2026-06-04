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दिल्ली विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या, पति से अलग बहन के फ्लैट में रहती थी महिला

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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फोन करने वाली महिला ने अपनी पहचान देवरती पॉल के रूप में बताई और पुलिस से कहा कि उसकी बहन देवोस्मिता पॉल की हत्या हुई है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और वसुंधरा एन्क्लेव में स्थित फ्लैट में अकेली रह रही थीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या, पति से अलग बहन के फ्लैट में रहती थी महिला

दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट में गुरुवार 4 जून को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब यहां पर स्थित एक फ्लैट से महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिवाजी कॉलेज की सहायक प्रोफेसर 45 वर्षीय देवोस्मिता पॉल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उनकी जान ले ली गई।

शुरुआती जांच में पता चला है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद था और पुलिस को घर में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस को किसी जानकार के इस वारदात में शामिल होने का शक है। पॉश इलाके में सिक्योरिटी गार्ड तैनात होने के बावजूद घर में हुई इस हत्या की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इत्यादि खंगालकर आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।

पति से अलग होकर दिल्ली में रह रही थी मृतका

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतका देवोस्मिता अपने पति से अलग दिल्ली में अपनी बहन के फ्लैट में अकेली रह रही थीं। जबकि उनकी बहन शहर में दूसरी जगह पर रहती हैं। मृतका के पति बेंगलुरु में रहते हैं। देवोस्मिता पॉल डीयू के शिवाजी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की सहायक प्रोफेसर थीं। दो साल पहले वह स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई थीं। वर्ष 2017 में उनकी शादी हुई थी। लेकिन घरेलू विवाद के चलते वर्ष 2022 में दंपति अलग हो गए थे। तब से वह सत्यम एन्क्लेव में अपनी बहन के फ्लैट में रह रही थीं।

मृतक की बहन ने दी थी पुलिस को सूचना

डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार, गुरुवार दोपहर करीब 2:35 बजे न्यू अशोक नगर पुलिस को हत्या की एक पीसीआर कॉल मिली। कॉल करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और उसका शव सत्यम अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वहां मौजूद शिकायतकर्ता और मृतका की 49 वर्षीय बहन देवरती पॉल ने पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी।

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सुबह से लगातार फोन लगा रही थी बड़ी बहन

अधिकारी ने बताया कि देवोस्मिता पॉल सत्यम अपार्टमेंट के इस फ्लैट में अकेली रहती थीं। गुरुवार सुबह से ही उनके फ्लैट का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। जब बहन ने उनसे संपर्क करने के लिए लगातार कई बार फोन किया, तो कोई जवाब नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका के चलते देवरती ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फ्लैट का ताला तोड़ा, जिसके बाद अंदर अपनी बहन का शव देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर बहन का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था।

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पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए अहम सबूत

जांच में सामने आया है कि फ्लैट बाहर से बंद था और ताला लगा था। ऐसे में आशंका है कि कातिल वारदात को अंजाम देने के बाद ताला लगाकर फरार हुआ होगा। जांच के लिए पुलिस ने क्राइम और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और ताले, दरवाजे व आसपास के सामानों से फिंगर प्रिंट व शव के आसपास से खून के नमूने इत्यादि जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने वारदात स्थल की बारीकी से जांच की। क्राइम सीन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने के बाद बरामद सुरागों को जांच के भेज दिया गया।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत की सही वजह का खुलासा

इसके बाद शव को कब्जे में लेकर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया, ताकि पोस्टमार्टम के जरिए मौत के सही कारणों और समय का पता चल सके। मौके की जांच व बहन के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की जल्द से जल्द पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की गहन जांच जारी है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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