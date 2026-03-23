डीयू में बिना लिखित मंजूरी के नहीं होगे विरोध प्रदर्शन; नियम तोड़ने वालों पर ऐक्शन
दिल्ली विश्वविद्यालय में अब किसी भी विरोध प्रदर्शन या सभा के लिए 72 घंटे पहले प्रॉक्टर और पुलिस से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के बाहरी लोगों को बुलाना या सोशल मीडिया सूचना देना मान्य नहीं होगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिसर में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, सभा या जुलूस को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब छात्रों और शिक्षकों को किसी भी कार्यक्रम के लिए कम से कम 72 घंटे पहले प्रॉक्टर कार्यालय और स्थानीय पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को अपने नाम, कोर्स और कार्यक्रम की पूरी जानकारी के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी खुद जाकर जमा करनी होगी। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के जरिए दी गई सूचना मान्य नहीं होगी। बाहरी लोगों को कार्यक्रम में बुलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निष्कासन और पुलिस कार्रवाई जैसी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
पूर्व लिखित मंजूरी जरूरी
दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सख्त पालन के लिए इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर किसी भी सभा, जमावड़े, विरोध प्रदर्शन, धरना, मार्च, जुलूस या इसी तरह की गतिविधि के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले से लिखित सूचना और अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
खुद देना होगा लिखित आवेदन
कार्यक्रमों के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे खुद मौजूद होकर आवेदन की एक हार्ड कॉपी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय और संबंधित स्थानीय पुलिस अधिकारियों (जैसे संबंधित क्षेत्र के DCP या SHO) को कम से कम 72 घंटे पहले जमा करें। आवेदन में आवेदन के हस्ताक्षर होने चाहिए।
आवेदन में देनी होगी यह जानकारी
1. आयोजक का नाम
2. कॉलेज/संस्थान/विभाग
3. संपर्क नंबर
4. ईमेल आईडी
5. कोर्स का नाम
6. कार्यक्रम का विवरण
7. लॉजिस्टिक्स का उपयोग
8. वक्ताओं की सूची
9. प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या
बताना होगा कार्यक्रम का स्वरूप
आवेदन में आवेदन को कार्यक्रम का स्वरूप बताना होगा। जैसे- विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक भाषण, धरना, रैली, आदि… आवेदन को बताना होगा कि कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा।
बाहरी लोगों को आमंत्रित करने की इजाजत नहीं
आयोजकों को परिसर में ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग लेने या शामिल होने के लिए बाहरी लोगों को (जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र शामिल नहीं हैं) आमंत्रित करने, लाने या अनुमति देने पर सख्त रोक रहेगी।
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संचार नहीं होगा मान्य
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार, पैम्फलेट, पोस्टर, नोटिस, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, या किसी अन्य सामग्री को, चाहे वह मुद्रित हो या डिजिटल, विश्वविद्यालय की ओर से या विश्वविद्यालय को दी गई आधिकारिक सूचना या अनुमति के रूप में नहीं माना जाएगा और ना ही स्वीकार किया जाएगा।
निर्देश नहीं मानने पर ऐक्शन
जारी आदेश में कहा गया है कि निर्देशों के उल्लंघन पर आयोजकों, प्रतिभागियों और इसमें सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में निष्कासन, पुलिस कार्यवाही और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले कोई अन्य ऐक्शन लिए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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