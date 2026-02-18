दिल्ली के सरकारी आयोजनों में 'वंदे मातरम' गायन को लेकर DTTE का नया आदेश, पूरा गाना किया अनिवार्य
DTTE ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रगीत बिना किसी कटौती के सामूहिक रूप से गाया जाए। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि स्कूलों और कॉलेजों की दैनिक गतिविधियों की शुरुआत भी राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ की जा सकती है।
दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (DTTE) ने अपने अधीन आने वाले सभी संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है और उनसे सरकारी कार्यक्रमों के दौरान गाए जाने वाले राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को अधूरा नहीं गाते हुए, सभी छह छंदों के साथ पूरा गाने का निर्देश दिया है।
इस बारे में DTTE की तरफ से मंगलवार को आदेश जारी किया गया। जिसमें बताया गया कि यह निर्देश सरकारी दफ्तरों, प्रशिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होगा, जहां कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। आदेश में बताया गया कि इस कदम का मकसद सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के गायन में एकरूपता लाना है और कुछ पैराग्राफ के चुनिंदा गायन से बचना है।
विभाग ने गौर किया है कि अक्सर आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रगीत के केवल कुछ चुनिंदा हिस्सों को ही गाया जाता है। जिसके बाद विभाग ने अब इस 'चयनात्मक गायन' को रोककर पूरे गीत को निर्धारित तरीके से गाने का निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम का आयोजन करने वाले अधिकारियों को सही कोऑर्डिनेशन के साथ इस बात को पक्का करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय गीत बिना किसी चूक के, तय तरीके से, सामूहिक रूप से गाया जा सके।
DTTE ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रगीत बिना किसी कटौती के सामूहिक रूप से गाया जाए। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि स्कूलों और कॉलेजों की दैनिक गतिविधियों की शुरुआत भी राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ की जा सकती है।
DTTE के अधीन निम्न संस्थाओं पर लागू होगा यह नियम
दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU)
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (NSUT)
दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी
इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन (IGDTUW)
इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली (IIIT-D)
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IGDTUW)
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन
डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एडमिनिस्ट्रेशन
DTTE हेडक्वार्टर और सभी ITI (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) संस्थान
केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को किया था अनिवार्य
बता दें कि 28 जनवरी को केंद्र सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम के सभी छह छंदों का गायन अनिवार्य करने का निर्णय लिया था और गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए थे। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 'जन गण मन' एक साथ बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सभी छह छंद पहले गाए जाएं।
यह निर्देश केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत के लिए पहली बार औपचारिक प्रोटोकॉल तय किया है, जिसके तहत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत के सभी 6 छंदों को गाया जाएगा और इसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। नए आदेश के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराने और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक समारोहों में इसे पूर्ण रूप से गाया जाना अनिवार्य किया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।