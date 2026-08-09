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काम की बात: दिल्ली से बिहार के इन 6 शहरों के लिए बसें चलेंगी, छठ से पहले शुरू होगी DTC की सर्विस

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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दिल्ली से बिहार के 6 शहरों के लिए डीटीसी की बसें चलाई जाएंगी। इसकी शुरुआत छठ पूजा से पहले होने की उम्मीद है। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारें एक एमओयू पर साइन करने जा रही है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि इस पहल से बिहार जाने वाले यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और विकल्प मिलेगा।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें।

दिल्ली से बिहार आने-जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार, बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन करने जा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी को बिहार के छह प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली एक खास इंटर स्टेट बस सेवा शुरू की जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस सर्विस के छठ पूजा से पहले शुरू होने की उम्मीद है, जब दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा की मांग बहुत बढ़ जाती है। यह प्रस्तावित सर्विस दिल्ली को दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और भागलपुर से जोड़ेगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के शुरुआती चरण में 70 बसें चलाने की उम्मीद है, जो इंटर स्टेट सेवाओं के लिए 149 बसें जोड़ने के बड़े प्रस्ताव का हिस्सा है।

ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल से दिल्ली का इंटर स्टेट बस नेटवर्क बढ़ेगा और बिहार जाने वाले यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और विकल्प मिलेगा। सिंह ने कहा कि दिल्ली में बिहार से जुड़े बहुत से लोग रहते हैं और दोनों राज्यों के बीच लोगों का आना-जाना काफी होता है। हम वहां के प्रमुख शहरों के लिए खास बस सर्विस शुरू करने के लिए बिहार सरकार के साथ काम कर रहे हैं। यह सर्विस छठ पूजा से पहले शुरू हो जाएगी ताकि यात्री त्योहार के समय इसका फायदा उठा सकें।

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इन प्रस्तावित सेवाओं के लिए सेमी-स्लीपर डीलक्स बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एसी और नॉन एसी दोनों तरह की होंगी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे रूट प्लान किए जा रहे हैं जिनसे यात्रियों को बस बदलने की जरूरत नहीं पड़े। ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए आनंद विहार में एक नया बस टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। 13.5 मीटर चौड़ा यह टर्मिनल बिहार रूट पर चलने वाली बसों के लिए मुख्य हब का काम करेगा। आनंद विहार पहले से ही पूर्वी दिल्ली में एक बड़ा ट्रांसपोर्ट इंटरचेंज है, जहां से दिल्ली मेट्रो, रेलवे और इंटर स्टेट बस सेवाओं की कनेक्टिविटी है। सिंह ने कहा कि बस सेवाओं के प्रस्तावित विस्तार के साथ-साथ इंटर स्टेट ऑपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ इंटर स्टेट ऑपरेशन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहे हैं। प्रस्तावित बिहार सेवाओं में आनंद विहार अहम भूमिका निभाएगा।

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बता दें कि अभी डीटीसी पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए इंटर स्टेट बस सेवाएं चलाती है। बिहार सेवा के साथ यह तीसरा राज्य बन जाएगा जहां डीटीसी अपने विस्तार प्लान के तहत खास सेवाए शुरू करेगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित रूट ऐसे चुने गए हैं जो दिल्ली से आने-जाने वाले ज्यादा यात्रियों वाले मुख्य शहरी केंद्रों और जगहों को कवर करेंगे। इन सेवाओं से दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों और परिवारों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। एमओयू पर साइन होने के बाद बिहार सरकार के साथ मिलकर तय किया जाएगा कि बसों को किस रूट पर कितनी बार चलाया जाएगा। सेवाएं शुरू होने से पहले दोनों सरकारों के परमिट और समय-सारणी जैसी ऑपरेशनल व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप देने की उम्मीद है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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