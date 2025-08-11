DTC will issue 2 types smart travel cards, know about its process, difference, facilities DTC जारी करेगा अब 2 तरह के स्मार्ट यात्रा कार्ड, क्या है अंतर; सफर के संग मिलेंगी ये सुविधाएं, Ncr Hindi News - Hindustan
Mon, 11 Aug 2025 08:06 AM
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के स्मार्ट यात्रा कार्ड को लोग सफर के साथ-साथ डेबिड कार्ड की तरह इस्तेमाल कर खरीदारी भी कर सकेंगे। डीटीसी की ओर से दो तरह के यात्रा कार्ड जारी किए जाएंगे। एक कार्ड पर सिर्फ डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर किया जा सकेगा, जबकि दूसरी तरह के कार्ड से खरीदारी करने के साथ-साथ मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों में यात्रा करने का भी विकल्प होगा। डीटीसी ने इन स्मार्ट कार्ड को जारी करने के लिए बैंकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर स्मार्ट कार्ड जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे।

डीटीसी के अधिकारी के मुताबिक, पहले केवल एक ही तरह का स्मार्ट कार्ड जारी करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके दो तरह के कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस एक कार्ड में टॉपअप कराने के बाद यात्रियों को नकदी या छुट्टे पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक ही कार्ड को सफर से लेकर होटल, रेस्तरां, मॉल-मल्टीप्लेक्स में भी इस्तेमाल कर सकेगा। पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए जीरो केवाईसी और डेबिट कार्ड की तरह काम करने वाले कार्ड के लिए फुल केवाईसी करानी होगी।

दिल्ली सरकार ने इन कार्ड को जारी करने के लिए चयनित किए जाने वाले बैंकों की पात्रता के मानदंड में भी बदलाव किया गया है। पूर्व में एनसीएमसी कार्ड जारी करने के लिए बैंकों को कम से कम तीन साल का अनुभव होना जरूरी था, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर एक साल कर दिया गया है।

गैर छूट वाली श्रेणी के यात्रियों के लिए ब्लू स्मार्ट कार्ड : महिलाओं और ट्रांसजेंडर के अतिरिक्त ऐसे यात्री, जिन्हें मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी, डीटीसी उनके लिए भी कार्ड जारी करेगी। यह नीले रंग का का होगा। इस कार्ड को भी दो श्रेणी में यानी जीरो केवाईसी और फुल केवाईसी में जारी किया जाएगा। जीरो केवाईसी वाले कार्ड का इस्तेमाल बसों, मेट्रो या नमो भारत ट्रेनों में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए कार्ड में टॉपअप कराना होगा। फुल केवाईसी कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

जीरो केवाईसी वाला कार्ड ऐसे प्राप्त करें

पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए उपभोक्ता के मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर के आधार पर केवाईसी की जा सकेगी। यात्री मोबाइल या आधार ओटीपी का इस्तेमाल कर बैंक काउंटर, डीटीसी डिपो या मेट्रो स्टेशनों से तुरंत कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। अगर आधार कार्ड पर दिल्ली का पिनकोड दर्ज है तो आधार कार्ड आधारित पहचान से कार्ड काउंटर से ही मिल जाएगा। इस कार्ड को जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल दिल्ली की महिला और ट्रांसजेंडर यात्री डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए कर सकेंगे।

फुल केवाईसी वाले कार्ड को ऐसे जारी करा सकेंगे

डेबिट कार्ड की तरह काम करने वाला कार्ड भी मुफ्त यात्रा के लिए मान्य होगा, लेकिन इसमें कार्डधारक का नाम व फोटो शामिल होगा। इसे बैंक शाखा या निर्धारित स्थानों पर जाकर जारी कराया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन वीडियो यानी ई-केवाईसी भी कराई जा सकेगी। वेरिफिकेशन के बाद बैंक कार्ड को प्रिंट करके निवास पते पर भेजेगा या निर्धारित समय पर आवेदक खुद बैंक जाकर ले सकेंगे। इसका उपयोग मर्चेंट आउटलेट्स पर भी किया जा सकेगा। मर्चेंट आउटलेट पर इस्तेमाल कराने के लिए इसमें मेट्रो या नमो भारत में इस्तेमाल होने वाले कार्ड की तरह पहले रिचार्ज कराना होगा।