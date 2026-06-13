काम की बात: DTC ने दो नए रूट पर शुरू की बस सर्विस, जानिए कहां से कहां तक मिलेगी सुविधा
दिल्ली में दो नए रूटों पर बस सर्विस शुरू की गई है। परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार का कहना है कि इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और दिल्ली के रिहायशी और बाहरी इलाकों रहने वालों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
दिल्ली परिवहन निगम ने दो नए रूटों पर बस सर्विस शुरू की है। इसके तहत एक नया रूट 806ए और दूसरा देवी रूट डी-6606 शामिल है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि डीटीसी के इस पहल से लास्ट-माइल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। साथ ही रूट संख्या आरएल-79 का विस्तार भी किया गया है, ताकि दिल्ली के तेजी से विकसित हो रहे रिहायशी और बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर परिवहन की सुविधाएं मिल सके।
पहले रूच पर कहां से कहां तक चलेगी बस
रूट संख्या 806ए पर डीटीसी की बस सेवा द्वारका मोड से नजफगढ़ के नजदीक स्थित पपरावत गांव के बीच पायलेट परियोजना के तौर पर शुरू की गई है। इस रूट पर बस पपरावत, नांगली सकरावती, ककरौला और इसके आसपास के इलाकों से होते हुए द्वारका मोड तक चलेगी। इससे दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। इससे यात्रियों को परिवहन की किफायती सुविधा मिलेगी।
दूसरा रूट कौन सा?
वहीं देवी रूट डी-6606 पर उत्तम नगर टर्मिनल से डीडीए फ्लैट बक्करवाला के बीच देवी बस चलेगी। इस रूट पर देवी बस बक्करवाला, काकरोला, मटियाला और द्वारका के लोगों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इससे कामकाजी, छात्रों व स्थानीय लोगों को फायदा होगा।
कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोत्साहित कर रही दिल्ली सरकार
इस बीच दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों कोपब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इसके तहत कर्मचारियों के 'कॉमन मोबिलिटी कार्ड' का इस्तेमाल करने पर उन्हें यात्रा भत्ते पर प्रोत्साहन मिलेगा।
एक आदेश में कहा गया,मौजूदा हालात में ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने की जरूरत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने का फैसला किया है जो आने-जाने के लिए मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करते हैं।
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अपने मासिक परिवहन भत्ते का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा 'कॉमन मोबिलिटी कार्ड' खरीदने या रिचार्ज करने में इस्तेमाल करता है, तो वह मिलने वाले परिवहन भत्ते के 10 फीसदी के बराबर प्रोत्साहन पाने का हकदार होगा। यह प्रोत्साहन वेतन के साथ दिया जाएगा।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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