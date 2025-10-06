...तो इस गुनाह के लिए हुआ ऐक्शन, दिल्ली में DTC ने 400 से ज्यादा मार्शलों को हटाया

अधिकारियों ने बताया कि DTC ने 3,500 से अधिक बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगभग 3,200 होम गार्डों को तैनात किया था। प्रत्येक मार्शल को प्रति दिन ₹970 का भुगतान किया जाता था। इन मार्शलों की नियुक्ति पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी।

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने कम से कम 467 बस मार्शलों को हटा दिया है। इन्हें यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। यह कार्रवाई एक आंतरिक जांच के बाद की गई है, जिसमें पाया गया कि उनमें से दर्जनों के आपराधिक रिकॉर्ड थे या उन्होंने फर्जी पहचान पत्र (ID) का इस्तेमाल किया था। DTC और दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार,बस मार्शल के रूप में काम कर रहे कम से कम 90 होम गार्डों का आपराधिक रिकॉर्ड हैं,जबकि 374 के पास या तो फर्जी ID थी या उस पर अधूरी या गलत जानकारी थी।

इन सभी 464 मार्शलों को हटाकर उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। DTC के एक अधिकारी ने HT को बताया, “हमने उन्हें निदेशालय, होम गार्ड में वापस भेज दिया है।” अधिकारियों ने बताया कि DTC ने 3,500 से अधिक बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगभग 3,200 होम गार्डों को तैनात किया था। प्रत्येक मार्शल को प्रति दिन ₹970 का भुगतान किया जाता था। इन मार्शलों की नियुक्ति पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी। ऊपर बताए गए अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग ने एक आंतरिक जाँच का आदेश दिया,जिसके बाद आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस को शामिल किया गया।

पिछले सप्ताह दिल्ली परिवहन की एक बस के 45 वर्षीय मार्शल (जो एक पूर्व सैनिक भी है) को बस के रूट को लेकर हुए झगड़े के बाद 34 वर्षीय कंडक्टर की उंगली कथित तौर पर काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान मान सिंह के रूप में हुई है और पीड़ित मुनिरका निवासी जितेंद्र कुमार पूनिया हैं। पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम को शाम 7:46 बजे बस कंडक्टर के साथ झगड़े की सूचना मिली थी। पूनिया ने पुलिस को बताया कि बस मार्शल सिंह ने रूट नंबर 392 पर बस चलाते समय उनके साथ मारपीट की और उनकी उंगली काट ली। एक अधिकारी ने बताया, “झगड़े का कारण यह था कि बस ड्राइवर और मार्शल बस को,जो सेक्टर 62 नोएडा और धौला कुआं के बीच चलती है,लाजपत नगर रिंग रोड फ्लाईओवर से ले जाना चाहते थे,जबकि कंडक्टर जितेंद्र समानांतर (पैरेलल) सड़क से जाने की जिद कर रहा था।” अधिकारी ने आगे कहा, “इसके परिणामस्वरूप, बस जाम में फंस गई,जिससे काफी देरी भी हुई।”