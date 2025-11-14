Hindustan Hindi News
दिल्ली-सोनीपत के बीच DTC की ई-बसें शुरू, देखें रूट व टाइमिंग; बड़ौत के बाद दूसरा अंतरराज्यीय रूट शुरू

संक्षेप: Delhi-Sonipat DTC Bus : दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत तक का बस सफर अब और भी आसान हो जाएगा। डीटीसी ने दिल्ली से सोनीपत के लिए अंतरराज्यीय ई-बस सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट बस अड्डे से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

Fri, 14 Nov 2025 08:33 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत तक का बस सफर अब और भी आसान हो जाएगा। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी से सोनीपत के लिए अंतरराज्यीय ई-बस सेवा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने गुरुवार को कश्मीरी गेट बस अड्डे से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया।

इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एनसीआर के अन्य पड़ोसी शहरों के लिए बस सेवा शुरू करेगी। इससे पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी से बड़ौत (यूपी) के लिए अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू कर चुका है। अब एनसीआर के दूसरे रूट के रूप में दिल्ली-सोनीपत रूट पर बसों का संचालन शुरू किया गया है। इस रूट पर 12 मीटर लंबी तीन बसों को उतारा गया है। ये बसें सुबह 4:45 बजे से रात 10:30 बजे तक छह फेरे लगाएंगी।

ई-बसों का यह होगा रूट : दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी से चलकर ये बसें जीटीबी नगर, आजादपुर टर्मिनल, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, मुकरबा चौक, अलीपुर, दिल्ली-सिंघु बॉर्डर पहुंचेंगी। यहां से कुंडली औद्योगिक क्षेत्र, टीडीआई सिटी, रसोई, नांगल मोड़, बिस्वा मिल, राय, बहालगढ़, जट जोशी, फाजिलपुर होते हुए सोनीपत बस स्टैंड पर पहुंचेंगी। इसी रूट से बसों की वापसी होगी। इन बसों के संचालन से हरियाणा से रोजाना दिल्ली में आने-जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी।

बस संचालन का समय

दिल्ली से सोनीपत

● सुबह 4:45 बजे, 5:15 बजे और 5:45 बजे।

● शाम 4:45 बजे, 5:15 बजे, 5:45 बजे।

सोनीपत से दिल्ली के लिए

● सुबह 7:10 बजे, 7:25 बजे, 8:10 बजे।

● शाम 7:30 बजे, 8:00 बजे, 8:30 बजे।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
