DTC का बेड़ा होगा और बड़ा, केंद्र सरकार से जल्द दिल्ली को मिलेंगी 3323 बसें

दिल्ली में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ेगी। सार्वजनिक हरित परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को 3323 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

दिल्ली में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और बढ़ेगी। सार्वजनिक हरित परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को 3323 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें 12 मीटर, 9 मीटर और 7 मीटर लंबाई वाली बसें शामिल होंगी। 7 मीटर लंबी बसें पहली बार दिल्ली को मिलेंगी। लंबाई कम होने की वजह से ये बसें संकरे मार्गों पर भी जा सकेंगी और दिल्ली की लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इन बसों के आने से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में और इजाफा हो जाएगा, इसके साथ ही लाखों यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार करने से भी निजात मिल जाएगी। बस स्टॉप पर बसों के लिए वेटिंग टाइम कम हो जाएगा।

दिल्ली के अन्य जोन में भी रूट पुनर्निधारण होगा डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही दिल्ली के अन्य जोन में भी रूट पुनर्निधारण किया जाएगा, इसके तहत देखा जाएगा कि किन रूटों पर बसों और यात्रियों की संख्या कितनी है। ज्यादा मांग वाले रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कम मांग वाले रूटों पर बसों के फेरे कम किए जाएंगे।

सितंबर तक एक हजार बसें मिलेंगी : डीटीसी के बेड़े में बसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीती 8 फरवरी को 500 नई बसें मिलने के बाद फिलहाल डीटीसी के पास 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। डीटीसी के अधिकारियों के मुताबिक सितंबर तक डीटीसी को एक हजार से ज्यादा बसों की फ्लीट मिलने की उम्मीद है।

ईवी का दायरा बढ़ने के बाद 32 सीएनजी बस ही बचीं दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत न सिर्फ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली से पुरानी मियाद पूरी कर चुकी सीएनजी बसों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। अब सीएनजी की सिर्फ 32 बसें बाकी बची हैं। इन बसों को भी जल्द हटाया जाएगा।