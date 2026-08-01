Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: गुड न्यूज! DTC बसों में पिंक टिकट से अब 15 अगस्त तक फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की अनिवार्यता की समय-सीमा आगामी 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब 15 अगस्त तक महिला यात्री पहले की तरह पिंक टिकट के जरिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकेंगी।

Pink Saheli Smart Card
दिल्ली की बसों में 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने की तारीख आगे बढ़ा दी है। डीटीसी ने इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। अब 15 अगस्त तक डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर जारी रहेगा।

अब तक 17.20 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड बने

आदेश में कहा गया है कि बसों में कंडक्टर 15 अगस्त तक महिलाओं को पिंक टिकट देना जारी रखेंगे। 16 अगस्त से पिंक टिकट सिर्फ उन्हीं महिलाओं को जारी किया जाएगा, जिनके पास मान्य पिंक सहेली कार्ड होगा। बस में सवार होने पर पिंक सहेली कार्ड को टैप कर पिंक टिकट लिया जा सकेगा, जिन महिला यात्रियों के पास पिंक सहेली कार्ड नहीं होगा। उन्हें पिंक टिकट जारी नहीं होगा। उन्हें किराया भुगतान कर सामान्य टिकट लेना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अब तक 17.20 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड जारी हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें:पिंक कार्ड के बिना दिल्ली की बसों में कल से मुफ्त सफर नहीं कर सकेंगी महिलाएं

उन्होंने महिला यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वे नई समय-सीमा से पहले अपना पिंक कार्ड बनवा लें, ताकि वे बिना किसी रुकावट के मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाती रहें। उन्होंने डीटीसी को निर्देश दिया है कि सभी डिपो और बसों के अंदर महिलाओं को इसकी जानकारी दें।

जन-जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश

परिवहन मंत्री ने बताया कि यह निर्णय स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने और किसी भी पात्र महिला यात्री को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी महिला यात्रियों को नया कार्ड बनवाने के लिए पर्याप्त समय मिले और बदलाव बिना किसी परेशानी के लागू हो। पंकज सिंह ने अधिकारियों, डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस कंडक्टरों को जन-जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बसों और डिपो में घोषणाएं, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से महिला यात्रियों को नई समयसीमा की जानकारी दी जाए तथा उन्हें समय रहते स्मार्ट कार्ड बनवाने में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 15 अगस्त तक किसी भी पात्र महिला को मुफ्त यात्रा से वंचित न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी महिला यात्रियों से अपील की कि वे 16 अगस्त से पहले अपना एनसीएमसी कार्ड बनवा लें ताकि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

ये भी पढ़ें:बस-मेट्रो में सफर संग डेबिट कार्ड की तरह भी काम करेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

गुलाबी टिकट धीरे-धीरे किया जा रहा समाप्त

अधिकारियों ने बताया कि महिला यात्रियों द्वारा 'पिंक सहेली' कार्ड को धीमी गति से अपनाने के मद्देनजर डीटीसी ने अपनी बसों में महिलाओं को कार्ड प्राप्त करने की सलाह देते हुए एक विशेष अभियान चलाया था। अधिकारियों के अनुसार मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए मौजूदा कागज-आधारित गुलाबी टिकट को धीरे-धीरे समाप्त करने और स्मार्ट कार्ड-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

ये भी पढ़ें:पिंक सहेली कार्ड से एक ही बस में 2 बार फ्री टिकट नहीं मिलेगा, जानिए नियम-कायदे
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
DTC DTC Bus Delhi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।