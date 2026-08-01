दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की अनिवार्यता की समय-सीमा आगामी 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब 15 अगस्त तक महिला यात्री पहले की तरह पिंक टिकट के जरिए मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकेंगी।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने की तारीख आगे बढ़ा दी है। डीटीसी ने इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। अब 15 अगस्त तक डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर जारी रहेगा।

अब तक 17.20 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड बने आदेश में कहा गया है कि बसों में कंडक्टर 15 अगस्त तक महिलाओं को पिंक टिकट देना जारी रखेंगे। 16 अगस्त से पिंक टिकट सिर्फ उन्हीं महिलाओं को जारी किया जाएगा, जिनके पास मान्य पिंक सहेली कार्ड होगा। बस में सवार होने पर पिंक सहेली कार्ड को टैप कर पिंक टिकट लिया जा सकेगा, जिन महिला यात्रियों के पास पिंक सहेली कार्ड नहीं होगा। उन्हें पिंक टिकट जारी नहीं होगा। उन्हें किराया भुगतान कर सामान्य टिकट लेना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अब तक 17.20 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड जारी हो चुके हैं।

उन्होंने महिला यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वे नई समय-सीमा से पहले अपना पिंक कार्ड बनवा लें, ताकि वे बिना किसी रुकावट के मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाती रहें। उन्होंने डीटीसी को निर्देश दिया है कि सभी डिपो और बसों के अंदर महिलाओं को इसकी जानकारी दें।

जन-जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश परिवहन मंत्री ने बताया कि यह निर्णय स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने और किसी भी पात्र महिला यात्री को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी महिला यात्रियों को नया कार्ड बनवाने के लिए पर्याप्त समय मिले और बदलाव बिना किसी परेशानी के लागू हो। पंकज सिंह ने अधिकारियों, डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और बस कंडक्टरों को जन-जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बसों और डिपो में घोषणाएं, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से महिला यात्रियों को नई समयसीमा की जानकारी दी जाए तथा उन्हें समय रहते स्मार्ट कार्ड बनवाने में हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 15 अगस्त तक किसी भी पात्र महिला को मुफ्त यात्रा से वंचित न किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी महिला यात्रियों से अपील की कि वे 16 अगस्त से पहले अपना एनसीएमसी कार्ड बनवा लें ताकि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा बिना किसी बाधा के जारी रह सके।