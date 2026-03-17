अब बिहार भी जाएगी DTC की बस, दिल्ली से बाहर 17 रूटों पर चलाने की तैयारी
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बिहार समेत 17 अंतरराज्यीय रूटों पर एसी बसें चलाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार के साथ जल्द ही समझौता किया जा सकता है।
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बिहार समेत 17 अंतरराज्यीय रूटों पर एसी बसें चलाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने अंतरराज्यीय बस कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए इसकी घोषणा की है। उनका कहना है कि दिल्ली से बिहार रूट की फिजिबिलिटी का अध्ययन शुरू कर दिया गया है और जल्द ही बिहार सरकार के साथ एमओयू साइन किया जाएगा।
सिंह ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी संख्या में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों को सहूलियत देने के लिए दिल्ली और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘सरकार अंतरराज्यीय संपर्क को मजबूत करने और नागरिकों के लिए आरामदायक और किफायती यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।’
इन बसों का संचालन ‘एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स’ (एएसआरटीयू) की ओर से निर्धारित बेंचमार्क दरों के आधार पर किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं के विस्तार के तहत दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली से बड़ौत (यूपी), सोनीपत, धारूहेड़ा और पानीपत (हरियाणा) तक प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू कर चुका है।
इसके अलावा कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए जल्द ही दिल्ली–गाजियाबाद बस टर्मिनल, दिल्ली–रेवाड़ी, दिल्ली–करनाल, दिल्ली–रोहतक, दिल्ली–अलवर और दिल्ली–जेवर तक के रूटों पर भी बस सेवाएं शुरू करने की योजना है। अंतरराज्यीय परिवहन सेवाओं के विस्तार के तहत डीटीसी पहले ही दिल्ली-बड़ौत (उत्तर प्रदेश), दिल्ली-सोनीपत (हरियाणा), दिल्ली-धारूहेड़ा (हरियाणा) और दिल्ली-पानीपत (हरियाणा) सहित प्रमुख मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर रहा है।
कटरा, खाटू श्याम और अयोध्या भी जाएंगी बसें
परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार बेहतर बस कनेक्टिविटी के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी पहल के तहत दिल्ली से कटरा (वैष्णो देवी), खाटू श्याम और अयोध्या जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए नई बस सेवा शुरू करने की भी योजना बनाई जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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