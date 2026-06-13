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DTC का बड़ा फैसला, इस दिन बंद रहेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र, 15 जून से लागू होगी नई व्यवस्था

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा देने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत इस साल 3 मार्च को की गई थी। पिछले 3 महीनों में 10 लाख से ज्यादा कार्ड बांटे जा चुके हैं। 

DTC का बड़ा फैसला, इस दिन बंद रहेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र, 15 जून से लागू होगी नई व्यवस्था

दिल्ली परिवहन निगम ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब से हर सोमवार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र बंद रहेंगे। दरअसल यहां तैनात कर्मचारियों को हर सोमवार वीकली ऑफ देने का फैसला लिया गया है। यह नियम 15 जून से लागू होगा। डीटीसी की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने के लिए स्मार्ट कार्ड वितरण अभियान 3 मार्च को शुरू किया गया था। सबसे पहले 50 केंद्र शुरू किए गए थे जो बाद में बढ़कर 70 तक पहुंच गए। अब तक दिलली में 10 लाख से ज्यादा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बांटे जा चुके हैं।

पहले ये केंद्र हफ्ते के सातों दिन खुले रहते थे जहां सुबह 9 बजे से शाम बजे तक पिंक सहेली कार्ड उपलब्ध होता था। लेकिन अब सभी कर्मचारियों को एक दिन आराम देने के लिए सोमवार को उन्हें वीकली ऑफ देने का फैसला लिया गया है।

इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया था कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड वितरित किए गए हैं। दिल्ली परिवहन निगम ने अपने 'वन दिल्ली' एप्लिकेशन को मजबूत करने और अन्य डेटा एनालिटिक्स परियोजनाओं पर काम करने के लिए एआई तकनीक में एक्सपर्ट्स रखने वाले ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन-आईआईटी कानपुर को भी शामिल किया है।

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90 दिनों में 10 लाख से ज्यादा कार्ड जारी

सिंह ने कहा, सिर्फ 90 दिनों से भी कम समय में, 10 लाख से अधिक पिंक सहेली कार्ड हमारी माताओं और बहनों तक पहुंच चुके हैं। जो कभी एक सपना लगता था, वह अब हकीकत बन चुका है। यह सिर्फ एक यात्रा कार्ड नहीं है, बल्कि सुविधा, सशक्तीकरण और एकीकृत आवागमन की दिशा में एक कदम है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली भर में लगभग 73 वितरण केंद्र वर्तमान में कार्ड जारी कर रहे हैं, जहां हर रोज लगभग 11,000 कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

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उन्होंने बताया कि मांग बढ़ने पर सरकार पहुंच और क्षमता को और बढ़ाने के लिए तैयार है।उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता साफ है - इस सुविधा का लाभ उठाने की इच्छुक प्रत्येक पात्र महिला को कार्ड मिलना चाहिए। यदि मांग अनुमान से अधिक होती है, तो हम विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डीटीसी के पास व्यापक कवरेज के लिए पर्याप्त कर्मचारी, सिस्टम और परिचालन तत्परता है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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