DTC का बड़ा फैसला, इस दिन बंद रहेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र, 15 जून से लागू होगी नई व्यवस्था
महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा देने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत इस साल 3 मार्च को की गई थी। पिछले 3 महीनों में 10 लाख से ज्यादा कार्ड बांटे जा चुके हैं।
दिल्ली परिवहन निगम ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब से हर सोमवार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र बंद रहेंगे। दरअसल यहां तैनात कर्मचारियों को हर सोमवार वीकली ऑफ देने का फैसला लिया गया है। यह नियम 15 जून से लागू होगा। डीटीसी की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने के लिए स्मार्ट कार्ड वितरण अभियान 3 मार्च को शुरू किया गया था। सबसे पहले 50 केंद्र शुरू किए गए थे जो बाद में बढ़कर 70 तक पहुंच गए। अब तक दिलली में 10 लाख से ज्यादा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बांटे जा चुके हैं।
पहले ये केंद्र हफ्ते के सातों दिन खुले रहते थे जहां सुबह 9 बजे से शाम बजे तक पिंक सहेली कार्ड उपलब्ध होता था। लेकिन अब सभी कर्मचारियों को एक दिन आराम देने के लिए सोमवार को उन्हें वीकली ऑफ देने का फैसला लिया गया है।
इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया था कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा पिंक सहेली कार्ड वितरित किए गए हैं। दिल्ली परिवहन निगम ने अपने 'वन दिल्ली' एप्लिकेशन को मजबूत करने और अन्य डेटा एनालिटिक्स परियोजनाओं पर काम करने के लिए एआई तकनीक में एक्सपर्ट्स रखने वाले ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन-आईआईटी कानपुर को भी शामिल किया है।
90 दिनों में 10 लाख से ज्यादा कार्ड जारी
सिंह ने कहा, सिर्फ 90 दिनों से भी कम समय में, 10 लाख से अधिक पिंक सहेली कार्ड हमारी माताओं और बहनों तक पहुंच चुके हैं। जो कभी एक सपना लगता था, वह अब हकीकत बन चुका है। यह सिर्फ एक यात्रा कार्ड नहीं है, बल्कि सुविधा, सशक्तीकरण और एकीकृत आवागमन की दिशा में एक कदम है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली भर में लगभग 73 वितरण केंद्र वर्तमान में कार्ड जारी कर रहे हैं, जहां हर रोज लगभग 11,000 कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मांग बढ़ने पर सरकार पहुंच और क्षमता को और बढ़ाने के लिए तैयार है।उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता साफ है - इस सुविधा का लाभ उठाने की इच्छुक प्रत्येक पात्र महिला को कार्ड मिलना चाहिए। यदि मांग अनुमान से अधिक होती है, तो हम विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डीटीसी के पास व्यापक कवरेज के लिए पर्याप्त कर्मचारी, सिस्टम और परिचालन तत्परता है।
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अदिति शर्मा
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