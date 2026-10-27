दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, घर बैठे बुक कर सकते हैं पसंदीदा ब्रांड की बोतल; जानिए कैसे मिल रही सुविधा
DSIIDC उन चार सरकारी निगमों में से एक है, जो राजधानी में शराब की रिटेल बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं। यह निगम 208 शराब की दुकानें चलाता है, और ऑनलाइन सेवा केवल इन्हीं दुकानों के लिए उपलब्ध है।
दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी है। अब ऐसे लोग घर बैठे ही शराब की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी, जिसकी मदद से वो रिटेल दुकानों से शराब की एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। हालांकि इस ऐप के जरिए फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा ही मिल रही है, शराब की डिलीवरी लेने के लिए आपको खुद दुकान तक जाना होगा, क्योंकि फिलहाल घर बैठे होम डिलिवरी की सुविधा नहीं मिलेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने के बाद शराब की बोतलें 48 घंटे के भीतर खुद शॉप पर जाकर लेनी होंगी। अधिकारियों ने बताया कि लोग 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप के जरिए शराब की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐप को दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DSIIDC) ने लॉन्च किया है, और इसके जरिए पूरे शहर में लगभग 200 रिटेल स्टोर जुड़े हुए हैं।
चार सरकारी निगमों को शराब बेचने की अनुमति
अधिकारियों ने बताया कि शहर में चार ऐसे सरकारी निगम हैं, जिन्हें 700 से ज्यादा दुकानों के जरिए शराब बेचने की अनुमति है। हालांकि शराब की ऑनलाइन बुकिंग को अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ऐसे में आगे इसका और विस्तार किया जाएगा या नहीं, यह ग्राहकों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा।
मिलेगी अधिकतम 9 लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर
अधिकारियों के अनुसार इस 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप का इस्तेमाल करके शराब बुक करने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। आबकारी नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अधिकतम 9 लीटर व्हिस्की और 18 लीटर बीयर ही ले सकता है।
ब्रांड देखकर पसंद की दुकान चुनकर कर सकते हैं बुकिंग
अधिकारियों ने बताया कि ऐप पर ग्राहक उपलब्ध ब्रांड देख सकते हैं, अपनी पसंद की दुकान चुन सकते हैं, और बोतलों का साइज व मात्रा तय कर सकते हैं। लेकिन बेची गई या दुकान से ले ली गई शराब को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि शराब की बोतल लेने से पहले बुक किए गए ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है।
बुकिंग के बाद मिलेगा QR कोड, जिसे दिखाना होगा दुकान पर
ऑनलाइन बुकिंग ऐप शुरू करने का मकसद बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद दुकानों पर लगने वाली भीड़ और इंतजार के समय को कम करना, पेमेंट काउंटर पर दबाव घटाना, और कीमतों और बिलिंग में पारदर्शिता लाना है। साथ ही, इससे ग्राहकों को कई विकल्पों में से अपनी पसंद की शराब चुनने का मौका भी मिलता है। ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने के बाद, ग्राहकों को एक QR कोड मिलता है। दुकान पर जाकर इस QR कोड को स्कैन करके वे अपनी शराब ले सकते हैं।
DSIIDC उन चार सरकारी निगमों में से एक है, जो राजधानी में शराब की रिटेल बिक्री के लिए जिम्मेदार हैं। यह निगम 208 शराब की दुकानें चलाता है, और ऑनलाइन सेवा केवल इन्हीं दुकानों के लिए उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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