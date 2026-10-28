शराब की ऑनलाइन बुकिंग पर आगबबूला AAP! पर उसकी सरकार में ही मिली थी मंजूरी
दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम यानी DSIIDC ने साफ किया है कि ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप को मंजूरी तो पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी थी। यह मंजूरी 2024 में ही प्रदान की गई थी।
दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) ने बुधवार को साफ किया कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप को पिछली सरकार ने 2024 में मंजूरी दी थी। उसने कहा कि ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप की मंजूरी 2024 में मिली थी और वर्क ऑर्डर 2025 में जारी हुआ था। इसके माध्यम से 25 साल से अधिक उम्र के ग्राहक ऑनलाइन स्टॉक देखकर शराब बुक कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल भुगतान करके निर्धारित स्टोर से अपनी बोतल प्राप्त कर सकते हैं।
आम आदमी पार्टी ने दी वॉर्निंग
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप को लेकर दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने यह फैसला 24 घंटे में वापस नहीं लिया, तो AAP दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी और संबंधित मंत्री का इस्तीफा लेगी। AAP ने कहा कि वह संबंधित मंत्री का इस्तीफा होने तक आंदोलन बंद नहीं करेगी।
पिछली सरकार में ही दी गई थी मंजूरी
अधिकारियों ने बताया कि पारदर्शिता लाने और खुदरा बिक्री में किसी खास ब्रांड को थोपने से रोकने के लिए पिछली सरकार में ही DSIIDC ने साल दिसंबर 2024 में ऑनलाइन शराब बुकिंग ऐप को मंजूरी दी थी। इसके बाद निगम ने नवंबर 2025 में 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप पेश किया था। दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के मैनेजमेंट ने ऐप को विकसित करने के लिए 2 जनवरी 2025 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया था।
बुक कर सकते हैं शराब, दुकान से लेने जाना होगा
जरूरी ट्रायल के बाद दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम ने 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप लॉन्च किया था। इसके जरिए ग्राहक शराब बुक कर सकते हैं और निगम की दुकानों से उसे ले सकते हैं। पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित करने के साथ ही ब्रांड पुशिंग से बचने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम नवंबर 2025 में 'दिल्ली लिकर बुकिंग' ऐप पेश किया था।
QR-कोड आधारित माइक्रो-साइट लॉन्च
अधिकारियों के अनुसार, चूंकि शुरुआत में यह ऐप एंड्रॉइड पर काम करता था इसलिए iPhone यूजर्स के लिए 6 सितंबर को एक QR-कोड आधारित माइक्रो-साइट लॉन्च की गई। ऐप लॉन्च होने के पहले साल 2025-26 में इसके जरिए कुल 3,629 ट्रांजैक्शन हुए और लगभग 13 लाख रुपये की शराब बेची गई। इस वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 में 10,730 ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 30 लाख रुपये की शराब की बोतलें बेची गई हैं।
ऐप के जरिए देख सकते हैं स्टॉक
ऐप का फायदा यह है कि इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ग्राहक ऑनलाइन स्टॉक देख सकते हैं। ग्राहक इसके जरिए डिजिटल भुगतान कर के शराब भी बुक कर सकते हैं। इससे किसी खास ब्रांड को जबरन थोपा नहीं जा सकेगा। ऑर्डर कन्फर्म और वेरिफाई होने के बाद ग्राहक को संबंधित स्टोर पर जाकर अपनी शराब लेनी होगी। हालांकि अधिकारियों ने साफ कर दिया कि ऐप के जरिए बुक या खरीदी शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।