Delhi Dry Days 2026 : शराब के शौकीन ध्यान दें! दिल्ली में मार्च तक 5 दिन होंगे ड्राई-डे; नोट कर लें डेट

Dry Day in Delhi 2026 : शराब के शाकीनों के लिए जरूरी खबर है। राजधानी दिल्ली में आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान में रखते हुए इस साल 26 जनवरी से 31 मार्च तक 5 दिन 'ड्राई डे' (Dry Day) होंगे। दिल्ली में इन पांच दिन शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने ड्राई डे घोषित करते हुए इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस घोषणा के अनुसार, दिल्ली में आने वाले कुछ विशेष दिनों में शराब की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। यह निर्णय शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक व राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

शराब बिक्री पर पूरी तरह रहेगी रोक आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 26 जनवरी, 15 फरवरी, 21 मार्च, 26 मार्च और 31 मार्च को राजधानी में ड्राई डे रहेगा। इन दिनों में शराब की खुदरा दुकानों, बार और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों पर शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी।

किस-किस दिन रहेगा ड्राई डे ● 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस

● 15 फरवरी को महाशिवरात्रि

● 21 मार्च को ईद-उल-फितर

● 26 मार्च को राम नवमी

● 31 मार्च को महावीर जयंती

आधिकारिक आदेश में होटलों को आंशिक छूट दी गई है। लाइसेंस धारक होटल ड्राई डे के दिन भी अपने यहां मेहमानों को शराब परोस सकेंगे, लेकिन बाहरी ग्राहकों को इसकी बिक्री करने की अनुमति नहीं दी गई है।

क्या है ड्राई डे और क्यों लिया गया यह फैसला? 'ड्राई डे' का अर्थ उन दिनों से है, जब शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। दिल्ली आबकारी नीति के तहत साल में राष्ट्रीय पर्वों (26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) के अलावा प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर शराब की बिक्री वर्जित होती है। आबकारी विभाग का मानना है कि ऐसे अवसरों पर शराब की दुकानें बंद रहने से सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना कम हो जाती है।