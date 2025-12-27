Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDrunk woman arrested for hitting delhi police constable and barricade in shahbad dairy area
दिल्ली में नशा और रफ्तार का कॉकटेल! महिला ने कार से पुलिस कॉन्स्टेबल और बैरिकेड को मारी टक्कर

दिल्ली में नशा और रफ्तार का कॉकटेल! महिला ने कार से पुलिस कॉन्स्टेबल और बैरिकेड को मारी टक्कर

संक्षेप:

उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके शाहबाद डेयरी क्षेत्र में 40 वर्षीय महिला ने नशे की हालत में अपनी कार से पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।  

Dec 27, 2025 11:02 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके शाहबाद डेयरी क्षेत्र में 40 वर्षीय महिला ने नशे की हालत में अपनी कार से पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 24 दिसंबर की रात को हुई जब नियमित जांच लिए पुलिस पिकेट बनाई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने बताया कि उन्हें बुधवार रात को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि सफेद रंग की एक कार ने पुलिस पिकेट पर तैनात एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। कार के अंदर एक महिला नशे की हालत में बैठी मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि एक कार ने पुलिस पिकेट पर लगाए गए बैरिकेड को टक्कर मार दी है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में एक रात में 285 लोग अरेस्ट, नए साल से पहले अपराध पर पुलिस का बड़ा आघात

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान रोहिणी के सेक्टर-16 निवासी आरती जैन के रूप में हुई है, जो ड्राइवर सीट पर बैठी मिली और शराब के नशे में लग रही थी।

उन्होंने बताया कि दिल्ली आर्म्ड पुलिस की फर्स्ट बटालियन में तैनात घायल कॉन्स्टेबल रोहित को रोहिणी के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि कॉन्स्टेबल की हालत स्थिर है।

उन्होंने बताया कि लापरवाही से वाहन चलाने और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि महिला प्राइवेट सेक्टर में काम करती है और एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी, तभी यह घटना हुई।

पुलिस ने बताया कि मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शराब पीने की पुष्टि भी शामिल है। उन्होंने बताया कि घटनाओं के क्रम का पता लगाने और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत अतिरिक्त अपराध बनते हैं या नहीं, इसकी जांच चल रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Crime News Delhi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।