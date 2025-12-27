दिल्ली में नशा और रफ्तार का कॉकटेल! महिला ने कार से पुलिस कॉन्स्टेबल और बैरिकेड को मारी टक्कर
उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके शाहबाद डेयरी क्षेत्र में 40 वर्षीय महिला ने नशे की हालत में अपनी कार से पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कॉन्स्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 24 दिसंबर की रात को हुई जब नियमित जांच लिए पुलिस पिकेट बनाई थी।
पुलिस ने बताया कि उन्हें बुधवार रात को एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि सफेद रंग की एक कार ने पुलिस पिकेट पर तैनात एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। कार के अंदर एक महिला नशे की हालत में बैठी मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि एक कार ने पुलिस पिकेट पर लगाए गए बैरिकेड को टक्कर मार दी है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान रोहिणी के सेक्टर-16 निवासी आरती जैन के रूप में हुई है, जो ड्राइवर सीट पर बैठी मिली और शराब के नशे में लग रही थी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली आर्म्ड पुलिस की फर्स्ट बटालियन में तैनात घायल कॉन्स्टेबल रोहित को रोहिणी के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि कॉन्स्टेबल की हालत स्थिर है।
उन्होंने बताया कि लापरवाही से वाहन चलाने और दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि महिला प्राइवेट सेक्टर में काम करती है और एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी, तभी यह घटना हुई।
पुलिस ने बताया कि मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें शराब पीने की पुष्टि भी शामिल है। उन्होंने बताया कि घटनाओं के क्रम का पता लगाने और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत अतिरिक्त अपराध बनते हैं या नहीं, इसकी जांच चल रही है।