Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादSun, 14 Sep 2025 07:44 AM
नशे में धुत टीचर ने क्लास में लड़कियों से की छेड़छाड़, फरीदाबाद के स्कूल में शर्मनाक हरकत

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित एक राजकीय कन्या स्कूल में नशे में धुत अंग्रेजी विषय के टीचर द्वारा क्लास के अंदर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बल्लभगढ़ शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उससे पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में शिकायत एक मौलिक मुख्य अध्यापक ने दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि एक कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दोपहर साढ़े 12 बजे से शाम सवा 6 बजे तक कक्षा छह से आठवीं तक की छात्राओं की क्लास लगती है। इस दौरान छात्राओं को पढ़ाया जाता है।

रोजाना की तरह वह शुक्रवार को स्कूल में मौजूद थे। उन्हें सूचना मिली कि अंग्रेजी विषय का एक अध्यापक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा है और नशे में बच्चों को पढ़ाने कक्षा में गया है। वहां सातवीं कक्षा की छात्राओं से वह छेड़खानी कर रहा है। यह जानकारी मिलते ही अन्य शिक्षकों के होश उड़ गए। छात्राएं भी डर गईं। इसके बाद उसे तुरंत कक्षा से हटाया गया और स्कूल स्तर पर जांच की गई। इस दौरान जांच में पता चला कि टीचर ने शराब पी रखी थी और उनके द्वारा छेड़खानी की बात भी सामने आई।

विभाग के उच्चाधिकारियों को दी गई जानकारी

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने शिक्षक को कक्षा से हटाकर तुरंत इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। यह सुनकर विभाग के उच्च अधिकारी भी स्कूल में आ गए। साथ ही डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया। सूचना पाते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

छात्राओं का शोर सुनकर अन्य शिक्षक भी पहुंचे

जानकारी के अनुसार, जिस समय अध्यापक ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की, उस समय डर का माहौल व्याप्त हो गया। बताया जा रहा है कि सभी छात्राएं डर कर कक्षा से बाहर निकल गईं और शोर मचाने लगीं। उनका शोर सुनकर अन्य शिक्षक भी दौड़कर उनके पास पहुंचे। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

पिछले साल ही मिली थी नौकरी

आरोपी अध्यापक को पिछले साल ही नौकरी मिली थी। इससे पहले वह दिल्ली के राजकीय स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाता था। फिलहाल वह स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि इस संदर्भ में अधिकारियों के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया।

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई

शनिवार को छ़ुट्टी के कारण छात्रा का बयान दर्ज नहीं किया गया है। छात्रा का सोमवार को बयान दर्ज किया जाएगा। उधर,आरोपी अध्यापक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिम्मेदारी पर घर जाने की अनुमति दी गई है।

स्कूल में दोनों पालियों में कक्षाएं लगती हैं

जानकारी के अनुसार स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई होती है। सुबह की पाली में कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्राओं को पढ़ाया जाता है। वहीं शाम के समय कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। शाम की पाली में करीब 777 छात्राएं पढ़ाई करने स्कूल पहुंचती हैं। उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, इस बाबत स्कूल में नौ महिला और 11 पुरुष टीचरों की तैनाती की गई है।

स्कूल के अंदर नहीं लगे हैं सीसीटीवी कैमरे

जानकारी के अनुसार, कन्या स्कूल होने के बावजूद वहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती नहीं की गई है। हालांकि, स्कूल के बाहरी क्षेत्रों में जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लिहाजा बल्लभगढ़ शहर थाना की पुलिस विभिन्न पहलूओं से मामले की जांच कर रही है।

ओल्ड फरीदाबाद में भी हो चुकी है ऐसी वारदात

ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र के एक राजकीय स्कूल में भी साल-2023 में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। पीटी शिक्षक ने गेंद देने के बहाने आठवीं कक्षा की छात्रा को कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया था। परिजनों का आरोप था कि छुट्टी के समय पीटी शिक्षक ने छात्रा को गेंद देने के बहाने कमरे में बुलाया था। इसके बाद छात्रा की तबीयत खराब हो गई थी।