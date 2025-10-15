Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDrunk son rapes mother at knifepoint on Diwali in Ghaziabad, jailed for 5 years

गाजियाबाद में दीवाली के दिन शराबी बेटे ने चाकू की नोक पर मां का किया रेप, 5 साल बाद हुई जेल

संक्षेप: नवंबर 2021 में दिवाली के दिन शराबी बेटे ने अपनी मां का चाकू की नोक पर रेप किया, जिसकी सजा पांच साल बाद मिली। अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वारदात लोनी थाना क्षेत्र की है।

Wed, 15 Oct 2025 08:15 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद, संजीव वर्मा
रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना को अंजाम देने वाले कलयुगी बेटे को पांच साल बाद अदालत ने जेल की सजा सुनाई। नवंबर 2021 में दिवाली के दिन शराबी बेटे ने अपनी मां का चाकू की नोक पर रेप किया, जिसकी सजा पांच साल बाद मिली। अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वारदात लोनी थाना क्षेत्र की है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पांच नवंबर 2021 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि उसके दो बेटी और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अजय शराब पीने का आदी है।

चार नवंबर 2021 को दिवाली के दिन सभी बच्चे घर से बाहर गए थे। उसके पति भी घर पर नहीं थे। वह घर में अकेली थी। उसका बेटा अजय शराब के नशे में घर आया। उसके हाथ में चाकू था। उसने उसे चाकू दिखाकर डराया और उसके साथ उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने घटना की सूचना फोन के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी।

पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अजय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तभी से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट में चल रही थी। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट की न्यायाधीश रश्मि रानी ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए पेश सबूत और गवाहो के बयान के आधार पर अजय को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

