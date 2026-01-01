Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDrunk policeman hits MLA pilot car 4 policemen including ASI suspended
नशे में धुत हो विधायक के पायलट गाड़ी को ठोका, ASI सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

संक्षेप:

Jan 01, 2026 10:14 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के व्यस्त आईनॉक्स मॉल के पास तैनात एक एएसआई ने नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से विधायक मुकेश शर्मा के ​काफिले की एक पायलट गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में गाड़ी का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, चार सुरक्षा अ​धिकारी बाल बाल बच गए। जिस समय यह घटना हुई, विधायक काफिले की अगली गाड़ी में सवार थे। हादसे के बाद वह उतरे और पुलिस को सूचना दी। इस मामले में सरकार ने आरोपी एएसआई बलजीत सिंह सहित चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।

नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को अपने साथ ले गया

नाका प्रभारी एसआई रमेश ने शिकायत में कहा कि उनकी टीम 31 दिसंबर की रात सुरक्षा व्यवस्था के लिए आईनॉक्स मॉल के पास नाकेबंदी पर ड्यूटी में तैनात थी। तभी एएसआई बलजीत सिंह अपनी निजी सफेद रंग की वेन्यू कार से पहुंचे। उन्होंने नाके पर तैनात अजय पाल को अपने साथ बुला लिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों आईनॉक्स मॉल से बाहर निकले। बलजीत ने नाके पर ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल संजय कुमार और हंसराज को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि वह खाना खाकर आ रहे हैं।

इसके बाद एएसआई ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई और सेक्टर 4/7 चौक से अचानक यू टर्न लेकर न्यू कॉलोनी मोड़ की ओर मुड़ गए। रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही वीआईपी ड्यूटी में तैनात पायलट स्कॉर्पियो गाड़ी को उन्होंने टक्कर मार दी। नाका प्रभारी रमेश की शिकायत पर न्यू कॉलोनी थाने में आरोपी एएसआई के खिलाफ ड्रंकन ड्राइव, लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया गया है।

नशे में धुत था, नंबर प्लेट गायब

नाका प्रभारी रमेश ने बताया कि टक्कर लगने पर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। बहस सुनकर वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बलजीत की वेन्यू कार की आगे की नंबर प्लेट गायब थी और पिछली नंबर प्लेट के अक्षर गायब थे। वह शराब के नशे में धुत लग रहे थे और उनकी आंखें लाल थीं। समझाने पर भी वह मान नहीं रहा था और बदसलूकी कर रहा था। विधायक ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी। विधायक आधे घंटे तक ही मौके पर खड़े रहे।

वहीं, इस घटना से गुरुग्राम पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। नए साल पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई थी और शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चल रहा था। अपने ही पुलिसकर्मी का नशे में गाड़ी चला कर पायलट में टक्कर मारना बड़ी घटना है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Subodh Kumar Mishra

