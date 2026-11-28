झगड़े के बीच तीसरी मंजिल से गैस सिलेंडर फेंका, नीचे खड़े आदमी की चली गई जान
दिल्ली में चौंकाने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आपस में झगड़ रहे लोगों में से एक ने तीसरी मंजिल से रसोई गैस सिलेंडर नीचे फेंका, जो एक आदमी के सिर पर जा गिरा। इस घटना में उसकी मौत हो गई। मरने वाला आदमी भी उसी बिल्डिंग में रहता था।
कहते हैं कि मौत जब आनी होती है तो किसी न किसी बहाने आ ही जाती है। इसका ताजा उदाहरण दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर में देखने को मिला। एक बिल्डिंग में किसी बात को लेकर कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। इसी दौरान एक युवक ने गुस्से में तीसरी मंजिल से रसोई गैस सिलेंडर नीचे फेंक दिया। वह सिंलेंडर नीचे खड़े एक आदमी के सिर पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक भी उसी बिल्डिंग में रहता था।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के बिंदापुर में अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ हुए एक झगड़े ने जानलेवा रूप ले लिया। नशे की हालत में एक 24 साल का युवक गुस्से में ऊपर गया और तीसरी मंजिल से गैस से भरा एक एलपीजी सिलेंडर नीचे फेंक दिया, जिससे नीचे खड़े एक पड़ोसी की मौत हो गई।
सिलेंडर 28 साल के साहिल के सिर पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार शाम को जब यह घटना हुई, तब वह बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। वह अपनी पत्नी और डेढ़ साल के बेटे के साथ इसी बिल्डिंग में रहता था। यह घटना शुक्रवार शाम 7 बजे बिंदापुर एक्सटेंशन के राधिका अपार्टमेंट में तालाब वाला पार्क के पास हुई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान शिवम शर्मा उर्फ शिव के रूप में हुई है, जो पेशे से दर्जी है। बताया जा रहा है कि वह सुबह से ही शराब पी रहा था और काम पर भी नहीं गया था। वह बिंदापुर की एक फैक्ट्री में दर्जी का काम करता है।
पुलिस ने बताया कि पार्किंग एरिया में शिवम की उस इमारत में रहने वाले कुछ लोगों से बहस हो गई। शाम करीब 7 बजे यह झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद वह गुस्से में ऊपर गया और कथित तौर पर तीसरी मंजिल की बालकनी से भरा हुआ रसोई गैस सिलेंडर नीचे फेंक दिया। सिलेंडर सीधे नीचे खड़े साहिल पर जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोग साहिल को पास के एक अस्पताल ले गए, जहां से उसे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने पर मृत) घोषित कर दिया। शुक्रवार शाम 7:15 बजे डाबरी थाने को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति ने तीसरी मंजिल से गैस सिलेंडर फेंक दिया है, जिससे एक आदमी घायल हो गया है। उसे अस्पताल ले जाया गया है।
पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में शिवम शर्मा को हिरासत में ले लिया है। उसके पिता का 2023 में निधन हो गया था, जबकि उसकी मां एक कंपनी में फ्रीलांसर के तौर पर काम करती हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर झगड़ा किस वजह से हुआ और यह जानलेवा घटना कैसे घटी। साहिल एक साप्ताहिक बाजार में काम करता था। वह उसी इमारत की पहली मंजिल पर रहता था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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