लिव-इन-पार्टनर की लाश ठिकाने लगाने निकला था, लेकिन घर आकर पीने लगा शराब...; फिर क्या हुआ?

मामला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला का है। आरोपी की पहचान 35 साल के वीरेंद्र के नाम से हुई है। पुलिस ने उसे अपनी लिव-इन-पार्टनर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

Thu, 27 Nov 2025 04:22 PMRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में नशे में धुत लिव इन पार्टनर द्वारा 44 साल की महिला की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पैसों को लेकर हुए विवाद के दौरान पार्टनर ने महिला का गला कोहनी से दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद उसने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो वापस घर आया और शराब पीने लगा। फिर सुबह पुलिस पहुंची तो उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला का है। आरोपी की पहचान 35 साल के वीरेंद्र के नाम से हुई है।

21 लाख रुपयें के लिए होता था विवाद

पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया, आरोपी वीरेंद्र पिछले दो साल से मृतका के साथ रह रहा था। महिला का पहले पालम में एक घर था, जिसे उसने बेच दिया और उस पैसे से वीरेंद्र ने अगस्त में छावला में अपने नाम से तीन मंजिला घर खरीदा था। बिक्री से मिले रुपयों में से 21 लाख रुपये वीरेंद्र के पास ही रहे थे। ये पैसे दोनों के बीच विवाद-झगड़ा का कारण बनते थे।

नशे में धुत वीरेंद्र ने पार्टनर का घोंटा गला

25 और 26 नवंबर की रात को दोनों शराब पी रहे थे, तभी दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कहा जा रहा है कि झगड़े के दौरान वीरेंद्र ने महिला को बिस्तर पर दबा दिया और अपनी कोहनी से उसका गला घोंट दिया। उसे मारने के बाद उसने दो दोस्तों को बुलाया। जानकारी के मुताबिक एक आदमी और एक औरत आए, जिन्होंने बॉडी को कार तक ले जाने में उसकी मदद की।

लाश ठिकाने लगाने निकला था, लेकिन घर आकर…

दोस्त जल्द ही चले गए और वीरेंद्र ने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी चलाने की कोशिश की। हालांकि, बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से वह करीब 100 मीटर से आगे नहीं जा सका और घर लौट आया। बॉडी को कार में छोड़कर,वह वापस ऊपर चला गया और फिर से शराब पीने लगा और आखिरकार सो गया।

पुलिस को सोता मिला विरेंद्र, गिरफ्तार

सुबह करीब 9 बजे एक पड़ोसी ने गाड़ी को देखा। उसे लगा कि कपल शादीशुदा है। उसने महिला की लाश कार में देखी, तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के आने तक विरेंद्र सो रहा था। ऑफिसर ने बताया कि उसके साथियों को ढूंढने और पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं, जिन्होंने उसकी मदद की थी।

